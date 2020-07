I due considerati “specialisti” di furti

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato i catanesi Sebastiano Rosario Aloisio, di 42 anni, e Matteo Paratore, di 25 anni, accusati di rapina impropria. Nel pomeriggio del 15 luglio i “Falchi” della Squadra Mobile, impegnati nelle attività di contrasto ai reati predatori, hanno arrestato i due “specialisti” di furti e scippi su auto in movimento.

I due uomini, zio e nipote, sono stati sorpresi mentre rubavano, approfittando del fatto che il conducente di un autovettura stava buttando in un cestino un sacchetto di spazzatura, un borsello contenente contanti e documenti che era stato momentaneamente poggiato all’interno del mezzo. Gli agenti hanno così deciso di intervenire per bloccare i due che nel tentativo di fuggire hanno provato ad investire uno dei poliziotti presenti. L’agente è riuscito a evitare l’impatto. Ne è nato quindi un inseguimento finito nel quartiere Cibali grazie all’intervento di altre pattuglie dei “Falchi”. La refurtiva è stata restituita alla vittima del furto.

Indagini sono in corso su numerosi altri episodi simili anche in ragione del fatto che gli arrestati sono considerati dei veri e propri “professionisti “ di questo tipo di crimini. I due malviventi sono stati quindi messi ai domiciliari.

Gli agenti delle volanti hanno, inoltre, denunciato un uomo per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose in Piazza Nettuno. L’uomo ha fatto esplodere i fuochi d’artificio in segno di buon auspicio per il suo futuro matrimonio. Gli agenti hanno proceduto al sequestro della scatola, ormai vuota, che conteneva 200 colpi appartenenti alla categoria F2 e contestualmente hanno effettuato una perquisizione domiciliare.