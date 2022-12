FORZA ITALIA

“Siamo dalla parte di Catania, con l’impegno di ogni giorno e i fatti. Accogliamo con soddisfazione l’approvazione dell’emendamento “Salva Sicilia” che da una parte mette in sicurezza la Regione, dall’altro assegna al Comune di Catania un significativo contributo per favorire il risanamento dell’ente, già avviato dal centrodestra. La norma approvata in Commissione Bilancio alla Camera e inserita in manovra, sotto la guida del presidente Giuseppe Mangialavori di Forza Italia, stanzia per la nostra città ben 40 milioni utili a compensare le difficoltà di riscossione che purtroppo scontiamo a livello comunale. Si tratta di risorse preziose come l’ossigeno per i conti del Comune”. Lo dichiara Giovanni Petralia, consigliere comunale di Forza Italia a Catania, commentando il via libera alla norma ribattezzata “Salva Sicilia” che prevede dei fondi in favore del Comune di Catania al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie (comma 13 art. 146 bis).

Le parole di Petralia

“Questo grande risultato – aggiunge il consigliere Petralia – arriva grazie alla sinergia fra Roma e Palermo e il decisivo contributo di Forza Italia. Il presidente Renato Schifani e l’assessore Marco Falcone hanno lavorato alla norma “Salva Sicilia” in sinergia con i nostri deputati FI Tommaso Calderone, che ha proposto l’emendamento, e gli azzurri Roberto Pella, relatore dell’emendamento, Francesco Cannizzaro e Mauro D’Attis, impegnati proficuamente in Commissione Bilancio al fianco del presidente Mangialavori. Un plauso, dunque, alla squadra di Forza Italia che si è fatta carico delle aspettative dei siciliani e dei catanesi, nel quadro di una maggioranza di centrodestra e di un Governo nazionale, guidato dal presidente Giorgia Meloni, finalmente vicino con i fatti alla nostra terra”, conclude Petralia.

La soddisfazione di Schifani

Soddisfazione viene espressa dal Governatore della Sicilia, Renato Schifani: “La nostra Regione è salva. Abbiamo lavorato molto, personalmente e anche come gioco di squadra regionale e nazionale, salvando così il bilancio della Sicilia che rischiava di essere compromesso. Andiamo avanti con determinazione nell’interesse dei siciliani. Abbiamo promesso e ci impegneremo a realizzare un progetto di riforme, sviluppo, crescita e lavoro”.