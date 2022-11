A PATERNO'

Grave incidente stradale all’incrocio tra le vie Tenente Cunsolo ed Emanuele Bellia a Paternò. A scontrarsi violentemente due mezzi: un’auto guidata da un 22enne ed uno scooter guidato da un 18enne, entrambi di Paternò. Ad avere la peggio il 18enne che avrebbe riportato gravi ferite alla testa.

Dapprima è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza e poi trasportato in codice rosso al Cannizzaro di Catania in elicottero. Le sue condizioni sarebbero gravi. La prognosi al momento è riservata. Sul posto per occuparsi dei rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. I mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro.

L’incidente di Marineo

Un incidente stradale è avvenuto ieri sera alle porte di Marineo, nel Palermitano. Una persona è rimasta gravemente ferita lungo la Palermo-Agrigento.

Una persona ferita

L’incidente si è verificato lungo la Palermo-Agrigento, nelle vicinanze dello svincolo di Marineo. Nell’incidente è rimasto coinvolto F. C., titolare di una nota azienda di vini del paese alle porte di Palermo. L’uomo, che non è in percolo di vita, sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

Traffico in tilt a causa del sinistro

L’incidente ha mandato in tilt il traffico veicolare ed ha costretto gli automobilisti a lunghe code o a cercare percorsi alternati per rientrare o attraversare il paese.

Incidente stradale fa una vittima a Marsala

Tragedia a Marsala, in provincia di Trapani, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita in strada, nei pressi del litorale Florio. Sul caso indaga adesso la Polizia municipale che è stata allertata da un passante che ha fatto la terribile scoperta. L’uomo sarebbe morto a causa di un incidente stradale. Un vero e proprio mistero, poi risolto, il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo dell’apparente età di 50 anni. Il colpo si trovava diverso a terra vicino alla pescheria Parrinello. Accanto a lui c’erano un casco e uno scooter.I soccorritori del 118 sono giunti sul posto dopo una segnalazione da parte di un passante che ha anche allertato le forze dell’ordine. I sanitari una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.