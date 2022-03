In manette un giovane che scorrazzava tra le vie di Librino

In giro con la moto e la droga sempre a portata di mano. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne catanese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma lo hanno intercettato nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Librino.

Il controllo

I carabinieri nel corso del pattugliamento hanno effettuato, tra gli altri, il controllo in viale Nitta del giovane mentre circolava a bordo del suo scooter Sh. Al momento della verifica il giovane, in evidente stato di agitazione, ha estratto dalla tasca del giubbotto e consegnato 23 involucri contenenti complessivamente 26 grammi di marijuana, nonché la somma in denaro contante di 150 euro suddivisa in banconote di vario taglio, sequestrati poiché ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per il ventenne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana.

Città crocevia dello stupefacente

La provincia di Catania si conferma ancora una volta un territorio in cui lo spaccio (e il consumo) di droga sono molto presenti. In questi giorni l’ennesima operazione a Caltagirone dove quattro giovani tra i 19 ed i 29 anni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di spaccio di stupefacenti in concorso e in continuazione. Secondo quanto sostenuto dalla polizia, spacciavano cocaina, hashish e marijuana all’interno di un’abitazione in loro in uso, oppure nelle immediate vicinanze. I poliziotti sono intervenuti con perfetto tempismo riuscendo ad arrestare i quattro in flagranza di reato, esattamente nel momento della cessione della cocaina a un cliente. Quest’ultimo insieme a un’altra persona sono stati segnalato alla prefettura per l’illecito amministrativo commesso con l’uso personale di stupefacenti. Questa organizzazione era collaudata da tempo, con ruoli intercambiabili tra loro, con vedette attente ad ogni ora del giorno e della notte e altri che si dedicavano alla cessione e all’approvvigionamento.