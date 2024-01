Salve le persone che erano all’interno

Momenti di grane panico e paura questa notte a Catania per un incendio in una villetta, scoppia pericolosamente una cucina a gas. I vigili del fuoco intervenuti nella località Belsito/San Nullo. L’allarme scattato intorno alle 2. L’incendio ha interessato l’interno di una villetta a due elevazioni in via Luciano Abramo, nel quartiere alla periferia nord di Catania.

Ore di intervento per domare le fiamme

Sul posto hanno operato, per diverse ore, due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale con autobotti di rincalzo. Spento l’incendio si è messa in sicurezza una veranda esterna, al cui interno si trovava una cucina alimentata da una bombola di Gpl, gas di petrolio liquefatto. La bombola è scoppiata all’arrivo della squadra dei pompieri, senza fortunatamente provocare conseguenze ai soccorritori e alle persone presenti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e personale sanitario del Servizio 118.

Due incendi in un bar di Palermo

Cucina a fuoco anche in un bar di Palermo, addirittura interessato da ben due roghi a distanza di breve tempo. L’ultimo episodio nel novembre scorso nel bar “La Cassatella”. Cinque squadre dei vigili del fuoco intervennero in viale Regione Siciliana Sud Est, all’altezza di via Palmerino, per spegnere le fiamme. Secondo una prima ricostruzione il fuoco partì dalla friggitrice in funzione durante la preparazione.

L’allarme lanciato da dipendenti e anche dalla vicina casa di riposo

A lanciare l’allarme, oltre agli stessi dipendenti, furono alcuni passanti e una inserviente che lavorava in una casa di riposo che si trovava al piano superiore. I vigili del fuoco fecero evacuare la struttura, che si era riempita di fumo, accompagnando gli ospiti in una terrazza in attesa di fare areare tutte le stanze. I vigili del fuoco riuscirono a domare le fiamme in poco tempo, arrivando così a circoscrivere il rogo all’interno della cucina e ad evitare ulteriori danni.