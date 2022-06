Nella zona Carruba a Giarre

La notte scorsa, poco prima delle 23, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta per un incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda vivaistica in via San Giuseppe, zona Carruba a Giarre (CT).

Danni ad alcuni carrelli elevatori

L’incendio ha interessato e danneggiato alcuni carrelli elevatori di tipo transpallet parcheggiati all’ interno dell’azienda. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme, oltre ai rimanenti carrelli elevatori, coinvolgessero anche due mezzi pesanti parcheggiati nelle vicinanze.

Nessun ferito

Non è stata segnalata la presenza di persone ferite o intossicate dal fumo e le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

L’incendio a Monreale

Nei giorni scorsi unn incendio è scoppiato a Monreale (PA) lungo via Regione Siciliana. Le fiamme, che si sono sviluppate in un appezzamento di terreno che si trova tra il Cres e la Cava, si sono pericolosamente avvicinate alle case. Il fuoco in pochi minuti ha anche raggiunto le abitazioni dei residenti di via Vicinale San Martino. Subito dopo l’ora di pranzo, è scattata l’emergenza tra i residenti che hanno avvertito i vicini di casa per scongiurare che le fiamme si propagassero anche ad alcuni mezzi parcheggiati. Sul posto i vigili del fuoco, la forestale di San Martino, i Carabinieri e la protezione civile comunale.

L’incendio all’Arenella

Un incendio di vaste proporzioni si era originato a ridosso delle villette in contrada Arenella, nella zona sud di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono scatenate tra le sterpaglie, il vento le ha poi alimentate, minacciando le abitazioni. Tante le richieste di emergenza al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa che sono arrivati in forze. Le colonne di fumo sono state avvistate a chilometri di distanza e si sono vissuti momenti di grande apprensione tra i proprietari delle villette che sono usciti dalle case, temendo il peggio. I pompieri sono riusciti a contenere l’azione delle fiamme, non sono ancora chiare le ragioni alla base del rogo.