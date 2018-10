“Come governo regionale diamo la nostra ampia disponibilità per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle gallerie autostradali”. Lo ha l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, durante una riunione in Prefettura a Messina finalizzata a una valutazione delle problematiche della sicurezza delle gallerie autostradali della A20 Messina-Palermo e A18 Messina-Catania. L’assessore ha anche assicurato che a breve “verrà presentato un crono-programma degli interventi da effettuare”.

Durante la riunione presieduta dal Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, anche il presidente della commissione permanente delle gallerie ha rappresentato che dopo alcuni sopralluoghi “sono emersi deficit strutturali che mettono in pericolo la sicurezza in diverse gallerie e ha chiesto interventi tempestivi”.