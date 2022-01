A Zafferana

I militari della Stazione della guardia di Finanza del soccorso alpino di Nicolosi(CT) hanno messo in salvo un giovane escursionista scivolato lungo il canalone ghiacciato della Montagnola. L’intervento a 2550 metri di altitudine, nel comune di Zafferana Etnea (CT).

L’incidente durante l’escursione

Alle ore 12,30 circa, dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco era arrivata alla Sala Operativa della Guardia di Finanza di Catania una chiamata di soccorso originata da una coppia di escursionisti in grave difficoltà a causa della caduta, da parte dell’uomo, lungo il canalone della Montagnola. La coppia, approfittando della bella giornata festiva, aveva fatto un’escursione sull’Etna avvicinandosi al crinale per godere della vista mozzafiato. A causa del ghiaccio, l’uomo però è caduto per circa 200 metri rimanendo bloccato perché al minimo movimento continuava a scivolare essendo il pendio molto ripido.

Sul posto il soccorso alpino

Allertata, la pattuglia del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza è giunta grazie all’ausilio di un mezzo battipista. All’ingresso del canalone, i militari sono entrati a piedi e con l’utilizzo di corda, piccozza e ramponi sono riusciti a raggiungere l’escursionista scivolato, che non presentava traumi evidenti ma solo un principio d’ipotermia e alcune escoriazioni varie sul corpo dovute alla caduta.

L’uomo in ospedale

Gli specialisti del SAGF, hanno recuperato la persona infortunata utilizzando manovre di corda e dopo aver preso anche la seconda persona, una donna bloccata sul sentiero ghiacciato perché anche lei sprovvista di ramponi e piccozza, li hanno accompagnati presso la piazzola di atterraggio del Rifugio Sapienza dove in attesa c’era l’elicottero del 118. Prestate le prime cure al malcapitato, lo stesso è stato trasportato all’Ospedale Policlinico di Catania per ulteriori accertamenti. “Durante le escursioni si raccomanda di adottare tutte le precauzioni previste in montagna, compreso l’utilizzo di attrezzature adeguate, onde evitare che una piacevole camminata si tramuti in una brutta avventura”.