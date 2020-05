Avevano alcune dosi di marijuana

Nell’ambito dei controlli del territorio diretti al contenimento della pandemia da Covid19, nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Adrano, in provincia di Catania, hanno controllato e sanzionato tre giovani d’età compresa tra 23 e 26 anni, sorpresi in possesso di alcune dosi di marijuana per uso personale che sono state poste sotto sequestro.

I tre si trovavano all’interno di un’autovettura di proprietà di uno di essi e sono stati anche sanzionati per la violazione delle norme anticontagio. Per il conducente è, anche, scattato il sequestro della patente di guida, così come previsto dalla citata norma antidroga.

I controlli per il controllo del rispetto delle limitazioni imposte per il controllo della pandemia del Covid19 continueranno anche nei prossimi giorni ad opera degli agenti del Commissariato in provincia di Catania.