Fermato anche un parcheggiatore abusivo

Gli agenti delle Volanti di Catania hanno denunciato tre persone, sorprese per i motivi più disparati a violare le norme previste dalla normativa d’emergenza Covid-19.

In particolare è stato denunciato in stato di libertà per il reato di false dichiarazioni sull’identità, un cittadino di nazionalità bulgara che aveva fornito ai poliziotti generalità diverse rispetto a quelle realmente possedute e successivamente individuate mediante foto segnalamento effettuato presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica.

Una volante ha sorpreso un parcheggiatore abusivo, già recidivo nel biennio, impegnato nell’attività illecita all’interno della centralissima Piazza Manganelli il quale è stato denunciato in stato di libertà. Gli agenti hanno anche ha controllato un’autovettura in transito per viale Grimaldi, a bordo della quale è stato identificato un pregiudicato 39nne catanese, D.M.C. che nascondeva all’interno del mezzo dieci magliette con marchio contraffatto. Per tale regione, è stato indagato in stato di libertà per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, contraffazione del marchio di altri segni distintivi e ricettazione.