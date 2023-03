Trovata cocaina e pistola con matricola abrasa

Blitz della polizia in casa di uno spacciatore che era oltretutto armato. L’operazione a Catania dove un uomo è finito in manette. Gli agenti hanno fatto irruzione del suo appartamento dopo aver avuto un’imbeccata. Un’informativa che presupponeva l’ipotesi che dentro un appartamento della cittadina etnea potesse esserci dello stupefacente ed anche una pistola perfettamente funzionante. Ed effettivamente i controlli hanno dato immediati riscontri, gli agenti sono riusciti a trovare conferme ai loro sospetti.

L’arresto in flagranza

La polizia ha arrestato P.C., 46 anni, in flagranza del reato con l’accusa di detenzione illegale di arma da sparo clandestina e spaccio di droga. L’operazione si è sviluppata nell’ambito delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecito spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso in generale. Gli agenti avevano raccolto una soffiata che all’interno di una determinata abitazione potevano essere state nascoste delle armi da fuoco e della droga. Potenzialmente un pericoloso spacciatore armato.

Il blitz

Per questo motivo la sezione antidroga della squadra mobile della questura di Catania ha effettuato una perquisizione in questo immobile. Il blitz in via La Marmora, abitazione che era nella esclusiva disponibilità dell’uomo. Le attività di ricerca hanno dato immediato riscontro. Rinvenuta subito una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa munita di caricatore rifornito. Accanto anche 15 cartucce e 6 involucri in plastica contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 500 grammi.

Il sequestro

L’arma e il munizionamento, con l’ausilio di personale del gabinetto regionale di polizia scientifica, messi in sicurezza e sottoposti a sequestro. Anche la sostanza stupefacente ritrovata debitamente repertata e sequestrata. I poliziotti hanno quindi disposto l’arresto del 46enne trasferito nella casa circondariale di Catania piazza Lanza.

Gli accertamenti sull’arma

Sono in corso accertamenti finalizzati a individuare la provenienza della pistola e il suo eventuale utilizzo in precedenti episodi di cronaca.

Like this: Like Loading...