Bloccato dalla polizia, aveva divieto di avvicinamento

Agenti delle volanti della questura di Catania hanno arrestato un 32enne per violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione del braccialetto elettronico “anti stalking”, che l’uomo era stato costretto a indossare con l’obbligo di non avvicinamento alla donna. Ad avere chiesto aiuto anche la stessa donna che aveva chiamato il 112.

La prima misura nell’agosto scorso

Lo scorso agosto il 32enne era stato arrestato da agenti delle Volanti per atti persecutori e minacce nei confronti della ex moglie che si rifiutava di riallacciare la loro relazione. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto il gip ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, con apposizione del braccialetto elettronico anti stalking. Quando ieri sera è scattato l’allarme, agenti di polizia sono arrivati in pochissimi minuti sul posto e hanno subito individuato l’uomo, fermo davanti la casa della donna, e l’hanno arrestato.

Lo stalker che voleva fuggire

In queste ore altra operazione sempre in tema di violenza sulle donne. I carabinieri della stazione di Rosolini e della compagnia di Noto, nel Siracusano, hanno arrestato un pregiudicato di Pozzallo per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, 44 anni, era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 27 ottobre dal gip del tribunale di Ragusa ed è stato rintracciato nelle scorse ore all’aeroporto di Catania. Forse, avrebbe voluto lasciare la Sicilia o lo stesso Paese per evitare di essere catturato ma il suo tentativo è fallito ed è stato già trasferito nel carcere di Ragusa.

Le indagini

Le indagini sul conto del 44enne hanno avuto inizio dopo la denuncia della donna che ha raccontato di aver subito numerose aggressioni, intimidazioni e reiterate gravi minacce subite da parte dell’ex convivente, che addirittura, avrebbe inscenato un tentativo di suicidio in diretta su un social network, per convincere la donna a riprendere la relazione.

