Senior Italia Federanziani a conclusione del progetto Real Life condotto su tutto il territorio nazionale, presenterà come già avvenuto ad Enna, anche a Catania giorno 22 e a Ragusa giorno 25 , i risultati della ricerca su stili e qualità di vita degli over 60.

La Sicilia è stata la seconda regione d’Italia a partecipare con grande attenzione e nonostante il questionario che è stato somministrato nei centri fosse molto lungo e dettagliato. Anche questa iniziativa mira a formare una crescita culturale indirizzata alla prevenzione medica nei soggetti che rientrano nella categoria della terza età.

Secondo gli ultimissimi dati ISTAT la popolazione degli anziani raddoppierà nei prossimi anni e oggi siamo già il secondo paese al mondo dopo il Giappone.

Se non si ricorre immediatamente a diffondere con grande forza il messaggio che prevenire è più importante che curarsi ,ci ritroveremo con un problema sanitario di preoccupante gestione per chi ha vere patologie.

“Abbiamo aperto ad Enna in via Trieste 41 e in altre sei città italiane dei laboratori da noi gestiti – si legge in una nota – senza finanziamenti pubblici, dove con un nostro medico si possono effettuare ben 12 esami preventivi per quelle che sono le principali patologie.Il progetto Senior Care sperimentale deve purtroppo affrontare un grande problema culturale e sociale che riguarda la nostra società. Il nostro contributo con i dati rilevati , serve a fornire ai medici di base il giusto supporto per le terapie ove fossero scoperte.I risultati sono come già stiamo appurando di utilità enorme. Si può curare anzi tempo e si fa risparmiare allo stato lunghi ricoveri costosi a favore di chi è già in terapia”.

“Come dice il nostro presidente nazionale Roberto Messina,siamo orgogliosi di aver stabilito in questa iniziativa lo scopo della nostra associazione”.