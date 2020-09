i fatti nella centralissima piazza teatro massimo

Nella giornata di ieri personale delle volanti di Catania ha arrestato il cittadino bulgaro Stanco Kolevi Meriouou, 21 anni, per il reato di tentata rapina.

Come già anticipato nei giorni scorsi infatti il piano di rafforzamento del controllo del territorio, con l’impiego di pattuglie dedicate alle zone dove sono stati registrati un maggior numero di reati, ha dato i suoi frutti.

Infatti ieri un equipaggio moto montato si è recato in Piazza Teatro Massimo dopo la chiamata in sala operativa da parte di un cittadino, il quale su linea 112 ha segnalato di essere stato vittima di un tentativo di rapina ad opera di un individuo che, dopo averlo strattonato con violenza, cercava di impossessarsi del suo telefono cellulare.

Gli operatori delle moto si sono immediatamente messi alla ricerca del responsabile, grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima, sono riusciti a bloccare l’autore del reato nella vicina via San Giuliano.

L’uomo pertanto è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

Una vicenda analoga si è verificata sempre a Catania il mese scorso.

Gli agenti delle Volanti della città hanno arrestato l’autore della tentata rapina avvenuta intorno alle ore 7 del 9 agosto in via Luigi Sturzo. Si tratta del gambiano Jaiteh Lamin, 29 anni che ha agito in stato di ebbrezza. Ha avvicinato un uomo, un cittadino dell’hinterland catanese che stava parlando al cellulare, e lo ha minacciato con una bottiglia rotta, allo scopo di farsi consegnare il telefono.

La vittima del tentativo di rapina ha opposto un netto rifiuto, innescando una reazione del gambiano che ha cercato di mettere le mani nelle tasche della vittima, alla ricerca del cellulare. Il tentativo non è per nulla riuscito, grazie anche all’intervento di un altro cittadino straniero che è intervenuto in difesa del rapinato, disarmando e allontanando il rapinatore.

Fallito il tentativo, è stato proprio col cellulare oggetto della rapina che la vittima ha formulato il 112, segnalando alla Sala operativa della Questura l’accaduto. In brevissimi istanti, una Volante è giunta sul posto e ha bloccato il rapinatore il quale non si era nemmeno allontanato dal posto. Il gambiano era irregolare sul Territorio Nazionale ed è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.