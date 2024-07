Duro colpo al narcotraffico inferto dalla Polizia di Stato nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, precisamente in via Capo Passero, nota piazza di spaccio. Gli agenti della Squadra Volanti hanno smantellato un vero e proprio supermarket della droga, sequestrando centinaia di dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana per un totale di oltre 250 grammi.

Controlli mirati nei punti nevralgici del territorio

L’operazione rientra nell’ambito dei continui controlli disposti dal Questore nei punti nevralgici del territorio, con l’obiettivo di prevenire e reprimere il commercio illecito di sostanze stupefacenti. Le unità cinofile in forza all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto dei cani poliziotto specializzati nella ricerca di droghe, hanno setacciato i nascondigli dove di solito gli spacciatori occultano le dosi.

Il fiuto di Ares svela il nascondiglio della droga

È stato il fiuto infallibile del cane Ares a permettere il rinvenimento dell’ingente quantitativo di stupefacenti, pronti per essere piazzati sul mercato illegale. Oltre alla droga sono state sequestrate anche bilance di precisione e ricetrasmittenti che i pusher utilizzavano per le loro comunicazioni e per avvisarsi dell’arrivo delle forze dell’ordine. Rinvenuto inoltre un caricatore di pistola, segno che i malviventi disponevano anche di armi da fuoco. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lo scambio sospetto in centro, in manette 22enne

Un giovane di 22 anni, di nazionalità tunisina, è stato colto in flagranza di reato e arrestato dalla Polizia di Stato per spaccio di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di martedì 22 luglio. L’operazione è stata condotta dagli agenti delle Volanti, impegnati nel consueto controllo del territorio, tra via Cesare Battisti e via dei Verdi, nel cuore della città.

Lo scambio sospetto

Gli uomini in divisa, grazie alla loro esperienza e all’attenta osservazione, hanno notato uno scambio sospetto tra il giovane straniero e un’altra persona. Dopo un breve pedinamento, sono intervenuti bloccando entrambi e sottoponendoli a perquisizione. L’intuizione degli agenti si è rivelata fondata: è stato rinvenuto un involucro contenente 4 grammi di hashish appena ceduto dal 22enne tunisino all’altro soggetto.