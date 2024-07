Un giovane di 22 anni, di nazionalità tunisina, è stato colto in flagranza di reato e arrestato dalla Polizia di Stato per spaccio di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di martedì 22 luglio. L’operazione è stata condotta dagli agenti delle Volanti, impegnati nel consueto controllo del territorio, tra via Cesare Battisti e via dei Verdi, nel cuore della città.

Lo scambio sospetto

Gli uomini in divisa, grazie alla loro esperienza e all’attenta osservazione, hanno notato uno scambio sospetto tra il giovane straniero e un’altra persona. Dopo un breve pedinamento, sono intervenuti bloccando entrambi e sottoponendoli a perquisizione. L’intuizione degli agenti si è rivelata fondata: è stato rinvenuto un involucro contenente 4 grammi di hashish appena ceduto dal 22enne tunisino all’altro soggetto.

Perquisizione e sequestro

La successiva perquisizione sulla persona del pusher ha portato al sequestro di altra modica quantità di hashish che nascondeva nel calzino. Ma non è finita qui. Recatisi presso l’abitazione del ragazzo, gli agenti hanno scovato sotto il cuscino della camera da letto un involucro con 47,63 grammi della medesima sostanza stupefacente. Oltre alla droga sono stati rinvenuti bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, chiari indizi dell’attività illecita, nonché 480 euro in contanti, probabilmente guadagno derivante dallo spaccio.

Per il giovane sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida dell’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per lui gli arresti domiciliari. L’acquirente è stato invece segnalato alla competente Autorità come assuntore abituale.

Controlli a tappeto nella movida del Messinese, quattro denunce e accertamento per droga

Nell’ultimo week end i Carabinieri delle Compagnie di S. Agata Militello e Mistretta hanno predisposto un apposito piano di controlli, sia di giorno che di notte, attuato con l’impiego di diverse pattuglie dislocate su tutto il territorio santagatese, al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, il consumo di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche, ma anche di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada e garantire la sicurezza dei cittadini.

I controlli

Nel corso dei controlli, a seguito delle verifiche di autovetture in transito sulle arterie stradali oggetto di pattugliamenti e posti di controllo, i militari dell’Arma hanno accertato diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno deferito – a vario titolo – quattro persone di cui due per guida sotto l’influenza alcolica, accertata a mezzo etilometro, uno per Porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere ed uno per guida senza patente in quanto mai conseguita. Nell’ambito dell’attività antidroga, 4 persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovate in possesso di alcune dosi di marijuana e cocaina, detenute per uso personale. La droga sequestrata è stata inviata al R.I.S. Carabinieri di Messina per le relative analisi di laboratorio.