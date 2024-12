Il Movimento per l’Autonomia si schiera contro la decisione di Trenitalia di dimezzare i collegamenti ferroviari tra Catania ed Enna e tra Catania e Caltanissetta. La riduzione, che porta le corse giornaliere da 10 a 5, è stata accolta con forte disapprovazione dal partito, che la considera un grave danno per i cittadini, soprattutto per lavoratori, studenti e pendolari. Questi ultimi, già alle prese con le precarie condizioni infrastrutturali della Sicilia, si trovano ora a dover affrontare ulteriori disagi a causa di questa drastica riduzione dei servizi ferroviari.

La questione della stazione di Enna a Sacchitello

L’MPA sottolinea come la decisione di Trenitalia si sommi alla controversa scelta di ubicare la nuova stazione ferroviaria di Enna nella zona di Sacchitello. Questa localizzazione, secondo il Movimento, penalizzerà ulteriormente i cittadini, privandoli di un collegamento centrale e facilmente raggiungibile. La combinazione di questi due fattori – la riduzione delle corse e la posizione periferica della nuova stazione – dipinge un quadro preoccupante per la mobilità nella regione.

Azione all’ARS e richiesta di confronto con Trenitalia e Regione

Il MPA annuncia la sua intenzione di intervenire attivamente, attraverso i propri rappresentanti all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), per contrastare questa situazione. Il Movimento lavorerà in sinergia con le istituzioni locali per sollecitare un incontro urgente con Trenitalia e il Governo Regionale. Obiettivo primario sarà il ripristino delle corse soppresse e la definizione di un piano concreto per il miglioramento strutturale del sistema ferroviario siciliano.

Impegno per la mobilità e lo sviluppo della Sicilia

Il MPA ribadisce il suo impegno a tutelare gli interessi dei cittadini siciliani e invita tutte le forze politiche, sia regionali che locali, a unirsi in questa battaglia. L’appello è a una collaborazione costruttiva per affrontare con decisione la problematica e trovare soluzioni efficaci che garantiscano una mobilità adeguata e favoriscano lo sviluppo dell’intera isola. Il Movimento considera il potenziamento del sistema ferroviario regionale un elemento cruciale per la crescita economica e sociale della Sicilia e si impegna a perseguirlo con determinazione. La dichiarazione è di Walter Cardaci, segretario MPA Enna

Like this: Like Loading...