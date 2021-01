Ha 78 anni

Arrestato per tentato omicidio a Catania un anziano violento. La Polizia di Stato ha tratto in arresto T.C., 78 anni, resosi responsabile del reato di tentato omicidio pluriaggravato.

Un ferito grave all’ospedale

Nella mattinata del 23 gennaio 2020 è giunta la segnalazione da parte del locale ospedale “Garibaldi-Centro” di un uomo, successivamente identificato in P.M., trasportato in quanto colpito da un colpo d’arma da punta e da taglio. L’indagine, condotta dal personale della Sezione “Reati contro la Persona, in pregiudizio di Minori e Reati Sessuali” della Squadra Mobile, ha consentito anzitutto di apprendere che l’episodio è avvenuto nel rione San Cristoforo e, precisamente, in via Plebiscito.

Le indagini della Scientifica

La Polizia Scientifica di Catania ha consentito di rilevare alcune tracce di presunta sostanza ematica sull’asfalto, segno probabile di una precedente lite. Altre dichiarazioni di alcune persone informate sui fatti hanno indicato T.C. quale possibile esecutore dell’evento. L’anziano, che aveva inizialmente tentato di fare perdere le proprie tracce, si è poi presentato ai poliziotti per non incorrere in conseguenze più gravi. Un video inoltre riprende le fasi dell’accoltellamento.

Ora l’uomo è in carcere

L’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di convalida dinnanzi al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania.