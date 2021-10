“Un forte ‘tornado‘ seguito da pioggia e grandine, si è abbattuto intorno alle 15,30, nel centro storico di Catania, causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Segnalata la presenza di feriti”.

L’allerta parte dalla protezione Civile catanese e viene ripreso sui social nella pagina del Comune di Catania che, indirettamente, conferma la gravità della situazione determinatasi

Alberi sradicati e lampioni caduti

“Diversi gli alberi sradicati – si legge nel messaggio – diversi lampioni sono caduti. Circonvallazione in tilt per diversi alberi caduti sul selciato”. Il fenomeno atmosferico, seppure in attenuazione, è durato a lungo. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso.

Il Comune “raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza”

L’evento atmosferico è proseguito spostandosi, con diversa intensità, verso il Siracusano e il ragusano.

Danni e disagi anche nel Palermitano

Il maltempo, nella giornata di oggi ha coinvolto praticamente tutta l’isola. Danni e disagi in città a Palermo dalla borgata di Mondello fino alla via Imera alla periferia opposta della città.

Cavi elettrici tranciati e strada chiusa a Mezzojuso

In provincia la strada statale 121 “Catanese” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 218 al km 219,in territorio di Mezzojuso, per consentire ad Enel di eseguire un intervento urgente finalizzato alla dismissione di un cavo elettrico tranciato. L’itinerario alternativo è segnalato in loco.

Disagi a Trapani

Le piogge abbondanti di questa mattina non hanno ancora una volta risparmiato disagi agli abitanti del vasto e popoloso quartiere del Rione Cappuccinelli di Trapani. Un problema visto e rivisto da queste parti ogni qual volta si verificano temporali di un certo rilievo, con abbondanti precipitazioni. Agghiacciante l’impatto visivo: diversi centimetri di acqua marrone stagnante sulla parte centrale dei tanti viali che circondano il quartiere. Attraversarli è praticamente impossibile, bisognerebbe utilizzare degli stivali per evitare di inzuppare scarpe e pantaloni.

A Sciacca allagato l’hub vaccinale

Il maltempo colpisce violentemente Sciacca. Le forti piogge e temporali, previsti anche da un avviso di allerta arancione della protezione civile regionale, hanno causato allagamenti nel centro dell’Agrigentino. Allagamenti anche nell’hub vaccinale di Sciacca e nei suoi dintorni con le strade che sono diventate fiumi. Attivata la protezione civile per gli interventi del caso.