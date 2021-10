fratelli d'italia chiede l'intervento del comune di ragusa

Con le prime piogge autunnali si allaga Marina di Ragusa

Fratelli d’Italia chiede l’intervento del Comune di Ragusa

Enormi pozzanghere rendono difficile il transito di auto, biciclette e pedoni

Pozzanghere anche sulla pista ciclabile

“Le prime piogge autunnali sono state sufficienti per fare emergere tutte le carenze delle rete viaria a Marina di Ragusa: l’Amministrazione comunale disponga una ricognizione per individuare le maggiori criticità e programmare gli opportuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”. Lo dichiara il coordinatore cittadino del circolo di Ragusa di Fratelli d’Italia, Alessandro Sittinieri.

Manca la manutenzione delle strade, disagi per la popolazione

Il coordinatore Sittinieri aggiunge: “E’ sicuramente importante che Marina di Ragusa venga interessata da nuove opere pubbliche, ma è anche vero che non bisogna perdere di vista la manutenzione e la cura di quelle già esistenti. Basta fare un giro per la frazione dopo una qualunque precipitazione piovosa per rendersi conto delle numerose disfunzioni e dei disagi che vengono creati alla popolazione e a quanti, anche dopo la fine della stagione estiva, continuano a popolare la nostra splendida località marinara”.

E ancora: “Ci sono evidenti segni di errata progettazione e realizzazione di alcune strade e la centralissima via Salgari o la pista ciclabile ne sono la dimostrazione visiva: ampie pozzanghere che rendono difficoltoso il transito delle auto e dei pedoni sui marciapiedi o il passaggio di biciclette o di semplici sportivi che corrono o passeggiano lungo la pista ciclabile. Inoltre, tali enormi quantitativi di acqua ristagnante creano anche problemi di infiltrazioni nelle abitazioni limitrofe.

Sarebbe quindi opportuno un intervento del Comune di Ragusa, attraverso l’ufficio tecnico e i vigili urbani, per effettuare una ricognizione dell’intera frazione e agire di conseguenza con le manutenzioni”.

L’appello

Infine l’appello di Sittinieri: “Non ricordiamoci di Marina di Ragusa solo nel periodo estivo: Marina di Ragusa è una perla del nostro territorio che va tutelata e curata tutto l’anno e – conclude Sittinieri – i numerosi turisti che la frequentano in questo periodo ne sono la migliore dimostrazione”.