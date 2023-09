Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale

Una donna di 42 anni si è tolta a la vita a Catania, la notte scorsa, lanciandosi dal balcone di un B&b, al sesto piano di un palazzo di viale Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Dai rilievi e dai ritrovamenti è stato confermato che è stato un caso di suicidio. La Procura ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Cadavere di un uomo in auto, si sospetta un suicidio

Pochi giorni fa sempre a Catania il corpo di un uomo è stato trovato dalla polizia all’interno di un’auto posteggiata sulla strada della scogliera, non lontana da uno stabilimento balneare. Accanto al cadavere, nella vettura, sarebbe stata ritrovata una pistola. I primi rilievi farebbero pensare a un suicidio. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione al 118. Sul posto personale delle Volanti e della squadra mobile della Questura etnea.

Uomo trovato morto a Lentini

E’ stato trovato morto Filadelfo Alessandro, l’89enne di Lentini scomparso da lunedì. I carabinieri lo hanno rinvenuto a bordo della sua moto ape in via Agnone, a Carlentini, nei pressi di un ex istituto scolastico. Erano stati i familiari, nei giorni scorsi, a denunciarne la scomparsa. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato è deceduto per cause naturali, in sostanza avrebbe avuto un malore salvo poi morire.

Il ritrovamento, però, non è avvenuto in un luogo impervio ma in un centro urbano. Paolo Catanesi, 79 anni, scomparso nei giorni scorsi a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è stato trovato morto in un uliveto nelle alture sopra la frazione di Oreto. Sembra sia morto per cause naturali. L’uomo non aveva fatto rientro a casa da venerdì sera ed i suoi familiari hanno iniziato a cercarlo dalle prime ore del suo allontanamento da casa allertando le forze dell’ordine.

Il giallo di Caltagirone

È giallo sulla morte di un giovane di 24 anni di Caltagirone, Andrea Di Modica, ritrovato senza vita a tre giorni di distanza dalla sua scomparsa, dopo essersi allontanato da casa la sera del 20 luglio. Per fare chiarezza verrà adesso eseguita l’autopsia.