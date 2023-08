Il corpo di un uomo è stato trovato dalla polizia all’interno di un’auto posteggiata sulla strada della scogliera di Catania, non lontana da uno stabilimento balneare. Accanto al cadavere, nella vettura, sarebbe stata ritrovata una pistola. I primi rilievi farebbero pensare a un suicidio. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione al 118. Sul posto personale delle Volanti e della Squadra mobile della Questura di Catania.

L’uomo trovato morto a Lentini

E’ stato trovato morto Filadelfo Alessandro, l’89enne di Lentini scomparso da lunedì. I carabinieri lo hanno rinvenuto a bordo della sua moto ape in via Agnone, a Carlentini, nei pressi di un ex istituto scolastico. Erano stati i familiari, nei giorni scorsi, a denunciarne la scomparsa. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato è deceduto per cause naturali, in sostanza avrebbe avuto un malore salvo poi morire.

Il ritrovamento, però, non è avvenuto in un luogo impervio ma in un centro urbano. Paolo Catanesi, 79 anni, scomparso nei giorni scorsi a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è stato trovato morto in un uliveto nelle alture sopra la frazione di Oreto. Sembra sia morto per cause naturali. L’uomo non aveva fatto rientro a casa da venerdì sera ed i suoi familiari hanno iniziato a cercarlo dalle prime ore del suo allontanamento da casa allertando le forze dell’ordine.

Il giallo di Caltagirone

È giallo sulla morte di un giovane di 24 anni di Caltagirone, Andrea Di Modica, ritrovato senza vita a tre giorni di distanza dalla sua scomparsa, dopo essersi allontanato da casa la sera del 20 luglio. Per fare chiarezza verrà adesso eseguita l’autopsia.

Dalla denuncia della scomparsa erano state subito attivate le ricerche che avevano visto impegnati carabinieri, forestale, cinofili dei vigili del fuoco di Catania, protezione civile comunale e i volontari delle associazioni di carabinieri, polizia, polizia penitenziaria e guardia rurale ausiliaria.

Né dà notizia, con un post su Facebook, il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo: “Esprimo il mio cordoglio nei confronti dei familiari di Andrea, così duramente provati. Da primo cittadino esprimo il cordoglio anche a nome di tutta la comunità di Caltagirone e dell’amministrazione comunale”.

Il corpo del giovane è stato ritrovato, dopo una segnalazione, in località Balchino. Nei giorni scorsi era stato lo stesso sindaco a lanciare un appello sui social per ritrovare l’uomo.