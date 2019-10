A Catania

Per spaccio e detenzione stupefacenti è stato arrestato a Catania, nel quartiere di San Berillio, il 28enne gambiano Ceesay Babau. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri in una zona tristemente famosa per lo spaccio di droghe.

Il giovane è stato trovato in possesso di una busta di plastica contenente novanta dosi di marijuana già pronte per la vendita e 135 euro ritenuti ricavo dello spaccio.