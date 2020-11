Il caso di femminicidio

“I tre figli di Marianna Manduca, la trentaduenne di Palagonia, in provincia di Catania, assassinata nel 2007 dal marito dopo averlo denunciato ben 12 volte, non dovranno restituire la somma di denaro che avevano ottenuto dallo Stato e in più riceveranno un cospicuo risarcimento del danno non patrimoniale. Lo ha annunciato il nostro presidente del Consiglio Giuseppe Conte e questa è la migliore conclusione per una vicenda che rimane una pagina drammatica per tutti”.

Così la delegazione del MoVimento 5 Stelle nella commissione d’inchiesta sul Femminicidio del Senato.

“Pur nel rispetto di ogni decisione della magistratura – prosegue la nota – avevamo manifestato tutta la nostra perplessità di fronte ad un pronunciamento della Corte d’Appello di Messina in cui si parlava di delitto ‘inevitabile’ per spiegare il perché dovesse essere restituito il risarcimento. Era difficile accettare la tesi secondo cui, dal momento che il marito era determinato ad uccidere la moglie, nulla di più si potesse fare per salvare la vita della ragazza. A quell’epoca non c’erano gli strumenti migliori per contrastare il fenomeno e Marianna non ha avuto dallo Stato la protezione che le spettava. Adesso invece l’Italia ha le leggi, a partire dal Codice Rosso approvato l’anno scorso e i cui primi risultati positivi sono stati diffusi proprio due giorni fa. Era doveroso che lo Stato trovasse una soluzione per non dare ai figli di Marianna un nuovo dolore dopo la tragedia che hanno subito 13 anni fa. Non avevamo dubbi che la soluzione positiva sarebbe arrivata e per questo ringraziamo il presidente Conte”.

L’uomo accoltellò la ex moglie con numerosi fendenti a Palagonia (Catania), il 3 ottobre 2007, sotto gli occhi di diversi passanti e del padre della stessa vittima. A più riprese Marianna aveva denunciato di essere stata minacciata con il coltello dal marito dal quale si stava separando. Ma la Procura non provvide nemmeno a fare una perquisizione e a sequestrare l’arma dando così almeno un segnale di tutela nei confronti della donna lasciata completamente sola.