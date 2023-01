Questo pomeriggio a Catania la squadra di Vigili del fuoco del Distaccamento Sud del Comando provinciale é intervenuta per un incendio in un appartamento di via del Gargano, che è stato completamente distrutto dalle fiamme. Non risultano coinvolte persone. Sul posto anche personale della Polizia di Stato. Il peggio comunque sembra essere scongiurato e non ci dovrebbero essere persone ferite.

Le cause dell’incendio

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Ai pompieri del Distaccamento Sud si sono affiancati per lo spegnimento e la bonifica dai Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Maletto. In supporto anche due autobotti e un automezzo che hanno tenuto sotto controllo la situazione.

Rogo in via Vasta, identificata la vittima

E’ stata identificata la vittima dell’incendio scoppiato ieri in un appartamento di un condominio di viale Angelo Vasta a Catania. E’ il proprietario dell’abitazione: un pensionato di 70 anni, Saverio Nanni, che viveva da solo. Il corpo carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti per l’allarme lanciati da vicini, dopo che hanno spento le fiamme. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sul caso, l’uomo era rientrato di corsa a casa per tentare di spegnere il rogo. La salma è stata portata nell’obitorio dell’ospedale Cannizzaro a disposizione dell’autorità giudiziaria. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili le abitazioni coinvolte nell’incendio.

Proseguono le operazioni

Proseguono le operazioni di smassamento e spegnimento nell’abitazione al primo piano e nella mansarda soprastante del condominio di viale Angelo Vasta, 33 a Catania dopo l’incendio di ieri a Catania. Sul posto opera ancora una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con il supporto di un’autoscala e un’autobotte. Si prosegue nel raffreddamento e nella bonifica dei luoghi e, per questo, è stato predisposto anche uno scarrabile cassonato del Comune di Catania per poter smaltire adeguatamente il materiale combusto presente all’interno dell’abitazione.