L'iniziativa di Unes, associazione che assiste chi vive le difficoltà legate al debito

L’usura rischia di strozzare migliaia di imprenditori e di famiglie. Per questo si mobilita l’Unes, associazione che assiste chi vive le difficoltà legate al debito, anche grazie allo strumento della legge 3/12 cosiddetta legge sul sovraindebitamento.

L’associazione ha in programma la presentazione delle proprie iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese che in questa fase di crisi economica legata al Covid sono entrate in difficoltà. A Catania, il 21 maggio, alle 10,30, dallo studio del legale Alessandro Palermo, si terrà una video-conferenza per illustrare una proposta di legge per il rilancio delle piccole e medie imprese per fronteggiare concretamente l’emergenza post-quarantena da Covid 19, che ha aggravato una condizione già difficile.

Nel corso della presentazione ci sarà spazio per esempi concreti e spiegazioni dei rimedi per chi vive il dramma legato alla propria impresa, bloccata da politiche sbagliate all’insegna di ripetuti favoritismi per il mondo bancario. Parteciperanno ip Presidente di Unes, l’avvocato Anna Raco, Mariella Falcone referente OCC (organismo composizione crisi) il responsabile per la comunicazione Giovanni Mangano. Accanto a loro l’avvocato Palermo e Orazio Barbagallo (componente associazione antimafia e referente OCC Cosenza) che hanno contribuito alla realizzazione della proposta di legge.