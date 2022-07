I vincitori saranno assunti a tempo pieno e indeterminato

Sono stati pubblicati all’interno dell’albo online dell’Università di Catania 6 bandi di concorso per la selezione di 18 figure tecnico-amministrative, da inserire con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Alcune figure saranno impiegate nell’area amministrativo-gestionale dell’Ateneo di Catania e si occuperanno principalmente dell’istruttoria di pratiche, della gestione di atti, procedimenti e documenti di natura amministrativo-contabile, così come dell’organizzazione dei servizi erogati agli studenti, delle procedure legate ai programmi europei e di finanziamento della ricerca.

Altre unità saranno destinate all’area tecnico-scientifica ed elaborazione dati, dove si occuperanno di sviluppo software, della gestione dei sistemi informatici e dei servizi di supporto ITC, ma anche della gestione dei laboratori dell’ateneo e delle relative apparecchiature e documentazione.

I posti a concorso

I bandi attivi consentiranno di reclutare le seguenti figure:

7 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale;

di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale; 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori dell’Università degli studi di Catania;

di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori dell’Università degli studi di Catania; 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati;

di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 7 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa;

di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa; 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori dell’Università degli studi di Catania;

di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori dell’Università degli studi di Catania; 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

I requisiti

Per partecipare ai concorsi indetti dall’Università di Catania sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o UE;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici

essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva

diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i profili di categoria C; laurea triennale in ambito informatico/ingegneristico per i profili di categoria D dell’area tecnica; qualsiasi laurea triennale per i profili di categoria D in ambito amministrativo.

La selezione

Il possesso del grado di professionalità richiesto sarà accertato attraverso la valutazione dei titoli, una prova preselettiva (test a risposta multipla sulle materie indicate nei rispettivi bandi), una prova scritta a contenuto teorico-pratico e una prova orale, che verterà sugli argomenti della prova scritta, sulla conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Come partecipare

La domanda di ammissione per ciascun bando di concorso dovrà essere presentata, per via telematica, entro le ore 12:00 del 28 luglio 2022, utilizzando l’apposita piattaforma informatica, messa a disposizione dall’Università di Catania.

Per maggiori dettagli consulta i bandi disponibili all’interno della sezione “Bandi e Concorsi”.