domande da oggi al 30 giugno

Da oggi, mercoledì 6 maggio, gli studenti provenienti da altri Atenei potranno chiedere il trasferimento all’Università di Catania.

In via del tutto eccezionale, a causa della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha inciso sul regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla didattica, è stato pubblicato sul portale d’Ateneo www.unict.it (nella sezione “Bandi, gare e concorsi>Studenti e post laurea”), il nuovo avviso pubblico attraverso il quale è possibile avviare richiesta di trasferimento anche ad anno accademico in corso.

L’avviso riguarda in particolare i corsi a numero non programmato e i corsi a numero programmato a livello locale attivati per l’anno accademico 2019/2020. Possono partecipare esclusivamente gli studenti provenienti da altri atenei, dallo stesso corso di studio (stessa classe o corrispondente) rispetto al corso richiesto, regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/2020 e che possano autocertificare che, nella sede da cui provengono, siano stati preventivamente verificati i requisiti di ammissione. Gli studenti che sceglieranno di trasferirsi, potranno chiedere il riconoscimento dei crediti già conseguiti e, conseguentemente, l’iscrizione ad anni successivi al primo.

Le domande vanno compilate online entro martedì 30 giugno attraverso il Portale studenti – Smart Edu. Le richieste verranno valutate in ordine di arrivo.

Una misura dunque eccezionale, come viene precisato nella nota dell’Ateneo catanese, e che consente, a chi magari è rientrato in Sicilia da altre regioni, di poter proseguire gli studi a Catania.

Sono tanti infatti i giovani che studiano fuori dalla Sicilia e che a causa dell’emergenza economica causata dal Covid19 si sono ritrovati in grande difficoltà, soprattutto per quanto riguarda le numerose spese che uno studente fuori sede deve sostenere, a partire dall’affitto di casa.

In queste settimane di grande emergenza per le famiglie siciliane e non solo, molte le richieste, arrivate da più parti, anche dal mondo politico, ai governi nazionale e regionale di adeguato sostegno agli studenti fuori sede che desiderano completare il proprio percorso di studio e formazione.