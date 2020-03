L'emergenza

“Chiediamo al governo regionale di prevedere un intervento finanziario straordinario per sostenere gli studenti universitari fuori sede che, nonostante la chiusura degli Atenei, devono comunque pagare gli affitti dei loro alloggi”. Lo dicono i deputati regionali del Pd all’Ars che hanno presentato un’interpellanza parlamentare rivolta all’assessore regionale all’Istruzione e Formazione per chiedere misure per sostenere i costi di locazione per il trimestre (marzo-aprile-maggio) in favore degli studenti fuori sede in possesso dei requisiti necessari a poter supportare la loro richiesta.

“Gli effetti del Coronavirus – aggiungono i deputati del PD – stanno attraversando tutti i settori della vita economica e sociale, compreso l’intero mondo studentesco ed in particolar modo gli studenti universitari che privi di reddito pesano sulle proprie famiglie. La chiusura degli Atenei siciliani ha già comportato una rimodulazione delle attività didattiche nelle diverse modalità online che determinerà comunque un rallentamento del percorso previsto. Ed il blocco delle lezioni nelle aule di facoltà non ha prodotto un conseguente congelamento delle pigioni dovute per gli alloggi in affitto”.

“Crediamo che questa richiesta – concludono i parlamentari PD – che ci arriva dai Giovani Democratici dei Nebrodi, da Circoli e studenti fuori sede di tutte le province dell’isola e dalle loro famiglie, debba essere valutata con la massima urgenza dal governo regionale”.

“L’emergenza coronavirus sta causando gravi disagi e forti perdite economiche agli studenti di tutta Italia, categoria che di fatto è stata dimenticata dal Decreto “Cura Italia”. Ecco perché i giovani di Forza Italia chiedono al Governo nazionale interventi celeri e concreti a sostegno degli universitari, la classe dirigente del domani che non deve essere lasciata da sola in questo momento così drammatico per il Paese”. Lo dichiara Lorenzo Ceglie, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani a Catania, dopo l’invio di una nota al ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi che chiede la sospensione dei canoni di locazione degli studenti fuori sede per tutta la durata dell’emergenza covid-19 in Italia.

“Il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani – prosegue Ceglie – si schiera a sostegno delle decine di iniziative spontanee e petizioni in tal senso che si stanno moltiplicando in Sicilia e nel resto del Paese e abbiamo dunque posto la questione direttamente il Ministero dell’Università. A causa dell’epidemia di coronavirus e delle necessarie restrizioni, molti studenti hanno perso il proprio impiego, i piccoli lavoretti, e lasciato temporaneamente le loro abitazioni per tornare dai genitori, perdendo soldi per gli annullamenti di voli, treni e corse varie, e perdendo di fatto le proprie fonti di mantenimento degli studi. Si tratta di una fetta fondamentale della popolazione studentesca, visto che uno studente italiano su tre frequenta l’Università lontano dalla propria Regione”, spiega il coordinatore FI Giovani.

“Le famiglie, a loro volta, stanno subendo notevoli perdite economiche per il blocco delle attività produttive e spesso non riescono più a dare una mano ai propri figli. Per questo i giovani di Forza Italia Catania – conclude Ceglie – chiedono al ministro Manfredi di valutare tutte le azioni possibili per inserire la sospensione dei canoni di locazione fra le misure di sostegno agli italiani che Governo Conte, nelle prossime settimane, dovrà varare per far fronte alla crisi legata all’emergenza epidemiologica covid-19″.