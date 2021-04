Denunciato un uomo italiano

Guardia di Finanza sequestra oltre 2.000 articoli contraffatti

Tra cui le imitazioni del noto giocattolo “pasqualone”

Scatta la denuncia di un cittadino italiano

Oltre 2 mila giocattoli presumibilmente contraffatti sono stati rinvenuti e sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania in un esercizio commerciale del capoluogo etneo.

In particolare, i finanzieri della locale Compagnia, impegnati in attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, perniciose minacce per l’economia legale, hanno sequestrato 2.463 giocattoli contraffatti, che riproducevano marchi famosi e registrati, in violazione del diritto di privativa industriale.

Centinaia di uova con sorpresa sequestrate

Sono stati rinvenuti, già assemblati e pronti per la vendita, centinaia di uova in plastica imitazioni del noto contenitore-giocattolo. Dentro l’uovo imitazioni scadenti e non adatti ai più piccini, come cinture e porta monete per adulti, porta chiavi e altri articoli pericolosi. I successivi riscontri delle Fiamme Gialle hanno inoltre permesso d’individuare un etichette, riproducenti i noti supereroi della Marvel e i famosi personaggi di “Topolino” “Me contro Te”, “Bing” e “FROZEN”, nonché “CR7” pronte per essere apposte sui prodotti ancora in fase di confezionamento, nonché numerosi giocattoli contraffatti e pericolosi per la salute.

È giunta anche la contestuale denuncia a piede libero, alla competente Autorità Giudiziaria, di un cittadino italiano per commercio di prodotti contraffatti, utilizzo di segni mendaci e ricettazione.