Per adesso numero chiuso a 300 maratoneti

Da domani mercoledì 1 luglio la Maratona di Catania apre le iscrizioni alla sua terza edizione in programma il 13 dicembre con un massimo di 300 atleti. La maratona di Catania guarda avanti e con coraggio e determinazione punta dritto alla terza edizione, in programma a dicembre.

L’annuncio è stato dato ieri da Santi Monasteri, presidente dell’Atletica Sicilia nel corso della diretta facebook, voluta per fare il punto della situazione sulla manifestazione. “Nell’anno del Covid19 che, al momento, ha stoppato tutte le gare outdoor in Italia e nel resto del mondo – ha affermato Monasteri – abbiamo deciso di dare un segnale ben preciso, con la Maratona di Catania che comincia a muovere, i primi passi verso la sua terza edizione”.

La speranza è che nel corso delle settimane, con l’allentarsi maggiormente dell’emergenza sanitaria, si possa aprire anche ad altri atleti con la mezza, o anche con le staffette. Il responsabile dell’area tecnica dell’evento – Giuseppe Marcellino – è andato anche oltre, auspicando ed in qualche modo invitando i top runner a scegliere Catania per cercare quel “crono” che potrebbe valere loro il limite per la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, riprogrammate per il 2021.

Il percorso della Maratona di Catania, ricavato sul viale Kennedy, è infatti scorrevole e veloce e si presta tra l’altro anche in chiave sicurezza sanitaria grazie agli ampi spazi e alle due ampie carreggiate, per un sicuro distanziamento, prima, durante e soprattutto dopo la gara. Marcellino ha anche presentato la new entry del team degli organizzatori, Antonio Belfiore, amante della corsa, che si occuperà di promuovere l’evento etneo anche fuori dai confini italiani. Praga, qualora si dovesse svolgere, la prima “mission possible” di Belfiore.

In collegamento anche il sub commissario della Fidal regionale Davide Bandieramonte, che ha sottolineato come, quest’anno più che mai gli organizzatori della Maratona di Catania debbano essere supportati e gratificati da sponsor privati e dall’amministrazione comunale. Uno sforzo notevole – ha detto Bandieramonte, quello di Santi Monasteri & company, un atto d’amore verso la manifestazione e verso la città”. A fare da eco all’appello di Bandieramonte, l’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi che, intervenuto a conclusione della diretta, ha sottolineato che quest’anno l’impegno dell’amministrazione comunale ci sarà e sarà nei limiti del possibile a tutto tondo”.