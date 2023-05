Arrestato un uomo di 55 anni

La sua vendetta la voleva consumare facendo vedere i video intimi della sua ex compagna a chiunque. Lo ha fatto in strada, dopo una litigata proprio con la donna. La voleva convincere a tornare a vivere con lui. Ma la vittima non ne voleva più sapere nulla. Era stanca di quel rapporto, fatto di oppressione e sudditanza psicologica. La donna aveva persino avviato un percorso di recupero psicologico per riuscire a tirarsi fuori da quel rapporto morboso e pericoloso.

Una persecuzione continua

Un uomo di 55 anni arrestato da carabinieri a Catania perché perseguitava la sua ex convivente, di 20 anni più giovane. La minacciava che avrebbe divulgato video intimi se non avesse ripreso la relazione che la ragazza aveva troncato dopo 13 anni, due dei quali di convivenza. Indagini sono state avviate dopo la denuncia della giovane.

A modo suo ha anche chiesto perdono

L’uomo avrebbe tentato in ogni modo di recuperare il rapporto. Sia con le cattive che con le buone, almeno apparentemente. Dapprima ha cominciato a perseguitare l’ex compagna con messaggi e mail dal contenuto denigratorio. Ma altri messaggi erano alternati nei quali chiedeva perdono.

Bloccato l’uomo in strada

Militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo mentre tentava di fermare la ex per strada, denigrandola e insultandola a gran voce. E’ stato beccato mentre mostrava ai passanti i video intimi contenuti nel suo telefono cellulare. La giovane nel frattempo si era rifugiata all’interno di un condominio.

I motivi della fine del rapporto

La ragazza aveva lasciato l’uomo perché stanca delle continue azioni di demolizione psicologica che lui avrebbe esercitato nei suoi confronti. Addirittura avevano indotto la donna ad intraprendere un percorso terapeutico psicologico. I militari hanno sequestrato il telefono e condotto il 55enne in carcere. Le accuse nei suoi confronti sono di atti persecutori e diffusione illecita di video sessualmente espliciti. Il giudice, dopo l’udienza di convalida, ha confermato la custodia cautelare in carcere.

