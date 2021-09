altri te arresti a Catania

Il Nucleo Radiomobile arrestata due ladri e uno spacciatore

In due sorpresi a rubare una marmitta catalitica da un’auto

Arrestato un marito stalker a Belpasso

Giornata impegnativa per i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale che nel giro di poche ore hanno arrestato tre persone.

Il furto di marmitte sventato

Nel primo caso a finire in manette sono stati un catanese di catanese di 38 e un lentinese di 24 anni, sorpresi dai militari mentre, accovacciati stavano tentando di rubare una marmitta catalitica da una Peugeot 206 parcheggiata. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.

Aggravamento di pena

Il terzo arresto nei confronti di un catanese di 24 anni, in esecuzione di una ordinanza di aggravamento della custodia cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione di quella in carcere, emessa dal Tribunale di Catania. I carabinieri, a seguito di un controllo, avevano riscontrato nell’abitazione del detenuto la presenza di un pluripregiudicato per reati in materia di spaccio, e sequestrato 40 grammi di marijuana. E’ stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza.

A Belpasso un persecutore arrestato e rinchiuso in carcere

I Carabinieri della Stazione di Belpasso, inoltre, hanno arrestato un 26enne del posto, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Corte di Appello di Catania. Ha violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie, tentando di contattarla telefonicamente o inviandole degli sms, appostandosi sotto casa e rivolgendole delle minacce di morte indirizzate a lei e i suoi familiari. I giudici ne hanno ordinato l’arresto e la reclusione in carcere.