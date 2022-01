Fondi comunitari per 10 mln

Per la Zona Industriale di Catania via il bando di gara per 10 milioni di euro che servirà ad avviare numerosi lavori per la viabilità. Si tratta di un altro passo dell’amministrazione comunale verso la riqualificazione della rete viaria della zona industriale etnea.

Fondi per 10 milioni

E’ stato pubblicato il bando di gara. La base d’asta dell’appalto integrato è di 8,62 milioni di euro, a cui vanno aggiunte altre somme per la progettazione esecutiva e per l’iva per un ammontare complessivo di 10 milioni di eur. Si tratta di fondi comunitari del Patto per la Sicilia, dalla Regione trasferiti al Comune, per finanziare i programmi di riqualificazione, presentati dalla giunta Pogliese su proposta dell’assessore Giuseppe Arcidiacono, per il restyling dei principali assi viari dissestati della zona industriale soprattutto della zona sud.

Saranno rifatti marciapiedi e pavimenti stradali

Gli elaborati riguardano il rifacimento della pavimentazione di strade e marciapiedi e un adeguamento dello spazio pubblico ai nuovi di criteri di sicurezza nelle contrade Giancata, Passo Martino e Torrazze. “Un fatto di straordinaria importanza – dice Pogliese- che consente già nella prossima primavera di aprire i cantieri per ammodernare la zona industriale, un’azione che abbiamo messo al centro della nostra azione amministrativa”. Catania così supera i trenta milioni di euro d’investimenti infrastrutturali. Questa somma, infatti, si aggiunge ai 20,6 milioni di risorse Ue impegnate dalla giunta catanese, invece dei 12,5 originariamente previsti, al servizio delle imprese della zona industriale.

Lavori in 20 km di strade

Nel capitolato di gara coi progetti da realizzare è previsto che venga riqualificato, per quasi venti chilometri, l’assetto di una quindicina di assi viari ad alta densità d’insediamenti industriali, secondo un criterio che distingue due programmi di intervento, secondo le necessità rilevate nelle principali tre grandi aree, i cosiddetti “Blocchi”, Giancata, Passo Martino e Torrazze, in cui è suddivisa la zona industriale. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di realizzare interventi per migliorare la viabilità e accrescere la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo alcuni tratti stradali delle aree di sviluppo, prevalentemente utilizzate da mezzi pesanti anche a pieno carico, attualmente dissestate e pericolose.

Altri lavori in stato avanzato

Un altro intervento voluto dal sindaco Pogliese nella qualità di rappresentante legale dell’Ente Città Metropolitana ha la Strada provinciale 69/I, lunga circa cinque chilometri, a quattro corsie con spartitraffico, i cui lavori sono alle fasi finali, arteria che attraversa tutta l’area industriale, dove sorgono grandi capannoni e poli commerciali di rilievo strategico, mentre la Pubbliservizi ha realizzato la nuova segnaletica. Sono in stato avanzato, infine, i lavori per il rifacimento delle reti di distribuzione idrica, potabile e industriale nei blocchi Pantano e Pezza Grande, anche grazie allo storico passaggio delle competenze dall’ente regionale Irsap al Comune e alla Sidra, che, di fatto, ha anticipato alcune delle norme previste dalla recentissima legge di riforma varata dall’Ars che ha chiarito competenze e responsabilità.