2023-COMUNICATO STAMPA RISULTANZE INCONTRO CANDIDATI SINDACO 13-05-2023

di Press Service

14/05/2023

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 28/29 MAGGIO 2023

TUTTI I CANDIDATI SINDACO AL COMUNE DI RAGUSA

HANNO CONDIVISO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO IN 6 ASSI

ANCE Ragusa, estremamente soddisfatta da quanto emerso durante gli incontri con i singoli Candidati a Sindaco di Ragusa avuti nella giornata del 13 maggio presso la propria sede gremita di imprenditori, professionisti e tecnici.

“Tutti i candidati hanno apprezzato e condiviso il nostro documento programmatico in 6 assi” e questo, per la Categoria dei Costruttori, è un buon segno. Nessuno si è tirato indietro e ciascuno dei Candidati ha voluto sottolineare, con specifiche sfumature, la centralità del nostro settore per spingere la crescita ed il benessere economico-sociale del capoluogo.

Con il documento che abbiamo illustrato”, dichiara orgoglioso il Presidente Firrincieli, “abbiamo promosso la nostra visione per sostenere uno sviluppo sostenibile per la città di Ragusa, abbiamo illustrato le singole azioni concrete che tengono nella dovuta considerazione l’ambiente, il benessere dei cittadini, le attività amministrative, la programmazione urbanistica e il turismo e abbiamo abbozzato una strategia per il 2030.

Ciascun candidato ha avuto 40 minuti per disegnare il futuro della Città e per discutere sul nostro documento; il dibattito, sempre pacato, è stato intenso e partecipato:

– Peppe CASSÌ ha esposto i risultati raggiunti dalla sua amministrazione in materia di lavori e opere pubbliche (Ragusa è la prima stazione appaltante in Sicilia per numero di abitanti) ed ha garantito che tutte le risorse del PNRR verranno spese;

– Giovanni CULTRERA non ha tergiversato sulle questioni, a suo dire irrisolte, dell’Università, del Turismo e del necessario e continuo confronto con le attività produttive ed il mondo delle associazioni soffermandosi, infine, sul concetto di fare sistema;

– Riccardo SCHININÀ si è soffermato sulla centralità della politica e sulle problematiche relative al Porto di Marina, oramai gestito dai maltesi, sull’aeroporto di Comiso, abbandonato dai catanesi, e sulla sanità concludendo, poi, sulla digitalizzazione;

– Sergio FIRRINCIELI ha illustrato un esempio concreto di progetto di rigenerazione urbana (apprezzando la tecnica della sostituzione edilizia per il costruito non di pregio) ed ha, poi, approfondito il tema dell’inclusione sociale sostenendo la necessità di essere comunità.

Tutti i Candidati hanno espresso, in definitiva, il loro apprezzamento sui 6 assi proposti:

la macchina amministrativa: una Ragusa più moderna, digitale e partecipata; l’urbanistica e il governo del territorio: per una Città innovativa e sostenibile; i lavori e le opere pubbliche: per una Ragusa attenta alle PMI locali; la transizione ecologica: per una Città più verde ed efficiente; il turismo: Ragusa destinazione unitaria per il Val di Noto e la riviera; la strategia per il 2030: per una Città attrattiva di talenti e attenta al benessere collettivo.

… insomma, sostenere la crescita ripartendo dalla Città!

