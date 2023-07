Nota per la stampa

Un brindisi per Carmelo Vassallo

Savì Manna omaggia il suo Maestro di teatro con una festa commemorativa

Sabato 15 luglio, giorno in cui il drammaturgo catanese prematuramente scomparso avrebbe compiuto 68 anni, Manna organizza un brindisi alla memoria di Vassallo

Nel corso della serata, a ingresso gratuito, attraverso racconti e immagini sarà ripercorsa la carriera artistica del grande cantore catanese

Sia all’inizio che al termine della serata si brinderà alla memoria di Carmelo Vassallo, il pubblico è pertanto invitato a portare con sé un calice

Sabato 15 luglio alle ore 21, all’interno del giardino Pippo Fava – Fabbricateatro (via Caronda 82, Catania) l’attore e regista Savì Manna ha organizzato Un brindisi per Carmelo Vassallo, una serata commemorativa per ricordare il suo Maestro prematuramente scomparso, nel giorno in cui avrebbe compito 68 anni.

La serata (a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) nasce dalla necessità e dal desiderio di colmare una lacuna culturale che riguarda questo grande artista prematuramente scomparso e troppo poco ricordato, e per restituire il giusto valore a quello che è stato indiscutibilmente un fuoriclasse della scena teatrale italiana. Così nel corso di una serata che vuole essere una riunione informale tra amici ed estimatori, sarà ripercorsa la carriera artistica dell’attore, regista, drammaturgo e grande cantore del dialetto catanese Carmelo Vassallo, non a caso considerato da molti il Micio Tempio dei nostri tempi. Nel corso della serata sarà dunque offerta una fedele ricostruzione della vasta attività artistica e teatrale di Carmelo Vassallo attraverso la proiezione di immagini di repertorio e il racconto di alcuni aneddoti. Ad accompagnare la performance sarà ora un violino, ora un suono di marranzano, un oud, un sax, oppure un didgeridoo, o anche solo il silenzio, quando la commozione non richiederà altro.

Sia all’inizio che al termine della serata si brinderà alla memoria di Carmelo Vassallo con del buon vino gentilmente offerto, il pubblico è pertanto invitato a portare con sé un calice.

Un brindisi per Carmelo Vassallo

Un’idea di Savì Manna

Salvo Barbagallo (sax e oud)

Stefano Spoto (didgeridoo e marranzano)

Sabrina Tellico

Salvo Pappalardo (luci, immagini e scenografia)

Carmelo Vassallo (CT 1955 – MI 2010) ha iniziato la sua carriera come atleta e calciatore e poi ha cominciato a scrivere di teatro, con abilità e passione. Un artista scomodo che col suo teatro raccontava il mondo degli ultimi, degli emarginati. Dal 1981 al 1985 ha collaborato con il Teatro del Vicolo di Reggio Emilia “teatro acrobatico” e nel 1983 col Teatro Stabile dell’Aquila. Nel 1987 ha curato diverse regie di spettacoli di Durrenmatt in Svizzera. Dal 1988 al 1992 ha fatto parte della compagnia di Teatro Portaromana di Milano e dal 93 al 97 ha collaborato sia col Teatro di Dionisio di Palermo diretto da Claudio Collovà, sia col Teatro della Tosse di Genova diretto da Tonino Conte ed Emanuele Luzzati. Dal 2002 al 2005 ha collaborato con Zo, di Catania e nel 2007 ha fondato l’Associazione Culturale Leggende Metropolitane. Nell’estate del 2010, prematuramente, lascia questo mondo portando con sé un patrimonio artistico ed umano inestimabile. “Lupo” insieme ad altre sue due opere come “Donna Nedda” e “Farfalline” sono inserite nella raccolta “Lupo ed altri fantasmi” edita dalla Bonanno Editore, curato da Stefania Rimini e Attilo Scuderi.

Savì Manna, catanese classe 1971, è autore, attore e regista teatrale. Dopo aver fatto parte della compagnia di artisti di strada Batarnù, ha lavorato nella compagnia di Carmelo Vassallo – al quale ha dedicato nel 2021 il libro “Carmelo Vassallo – Teatrale Incontro”- mettendo in scena gli spettacoli “Donna Nedda” e “Lupo”. È autore, regista e interprete di spettacoli di successo come “Turi Marionetta” del 2009, “Importante, molto importante (la trilogia)” del 2012 (da cui è stato tratto l’omonimo film diretto da Alessandra Pescetta); “Patrizzia, la vera storia di una sensation seeker” del 2015; “Ogni storia ha la sua musica” del 2018, testo finalista al concorso europeo di drammaturgia Premio Tragos nel 2014. Savì Manna ha vinto diversi premi di drammaturgia, tra cui il Festival Potenza Teatro nel 2010 e il Premio Vernacolo Bordighera nel 2014.

Fabbricateatro – Giardino Pippo Fava

Via Caronda 84 – Catania

Ore 21 Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.