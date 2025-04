Saranno ben 380 gli studenti dell’Istituto “Branchina” di Adrano a prendere parte, domani, alla manifestazione “Un Goal per la Solidarietà – Una partita contro il bullismo, Trofeo E-Beach Club”, che si svolgerà allo stadio Angelo Massimino di Catania. Un numero importante, che testimonia non solo l’entusiasmo dei giovani partecipanti, ma anche il forte impegno dell’istituto scolastico nel promuovere valori fondamentali come l’inclusione, la solidarietà e il contrasto a ogni forma di discriminazione.









L’evento, organizzato da Luca Napoli, vedrà ancora una volta protagonista una scuola periferica della provincia di Catania, che per il secondo anno consecutivo si distinguerà per la partecipazione attiva e consapevole a un’iniziativa che coniuga sport e impegno sociale. Il dirigente scolastico Vincenzo Spinella ha condiviso sin da subito gli obiettivi del progetto, offrendo il pieno supporto dell’istituto alla causa: «Partecipare a una manifestazione che unisce sport, spettacolo e solidarietà è un’opportunità educativa preziosa per i nostri studenti – ha dichiarato –. Siamo orgogliosi di poter contribuire a costruire, attraverso iniziative come questa, una cultura del rispetto e della legalità».





Il cuore pulsante della manifestazione sarà lo stadio Angelo Massimino, che ospiterà un evento ricco di emozioni e volti noti, con un messaggio chiaro: dire no al bullismo attraverso la forza dello sport. Le squadre in campo – la Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, le All Stars Sicilia, il Dream Team e la Nazionale Giornalisti – si sfideranno in una partita simbolica, nella quale la competizione lascerà spazio alla condivisione e all’impegno civile.



La partecipazione degli studenti del Branchina di Adrano conferma quanto sia importante avvicinare i giovani a esperienze educative extracurricolari che sappiano unire intrattenimento, riflessione e senso civico. Un’occasione per guardare oltre i confini dell’aula e scendere in campo, letteralmente, per una causa che riguarda tutti. La manifestazione rappresenterà un momento di festa, ma anche un invito ad assumere un ruolo attivo nella costruzione di una comunità più giusta e inclusiva.

