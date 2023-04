Un modo per ringraziare la popolazione di Geraci Siculo. Il borgo delle Madonie in provincia di Palermo, infatti, è il comune più generoso d’Italia per quanto riguarda la donazione di organi e tessuti secondo l’ultima edizione dell’Indice del Dono (nella speciale classifica dei piccoli comuni), il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti, registrate nel 2022 all’atto dell’emissione della carta d’identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni italiani in cui il servizio è attivo. Domenica si celebra la Giornata nazionale della donazione degli organi. A Geraci ci sarà un doppio evento.

Si comincia sabato 15 aprile, alle 18,30, presso il convento dei Padri agostiniani con il convegno “Il Sud dice sì”. Ad introdurre i lavori Paola Pisciotta, presidente dell’Aido Sicilia. Poi previsti gli interventi di Luigi Iuppa (sindaco di Geraci Siculo), Fabrizio Di Vuono (assessore allo sport di Geraci Siculo), Marisa Zafone (assessore ai servizi sociali di Geraci Siculo), Angelo Ferrantelli (direttore di nefrologia e trapianti Civico di Palermo), Bruna Piazza (anestesista rianimatrice), Chiara Corticchio (responsabile “La scelta in Comune” del Crt Sicilia), Michail Speciale (Testimonial Aido Sicilia), Katy Russo (presidente nazionale italiana calcio trapiantati). Domenica 16, dalle 10,30, allo stadio Santissima Trinità, l’amichevole di calcio che vedrà di fronte la nazionale italiana calcio trapiantati e l’AC Geraci, la squadra di calcio locale che ha da poco vinto il campionato di Promozione. Ingresso gratuito.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.