Una giornata dedicata all’educazione ambientale e alla conoscenza concreta della gestione dei rifiuti industriali. Gli studenti e le studentesse dell’Istituto Pietro Domina di Petralia Sottana sono stati ospiti della Cisma Ambiente Spa, eccellenza siciliana nel trattamento e smaltimento dei rifiuti, nell’ambito dello study tour promosso da Paradivi Servizi Srl e inserito nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025.

Un’iniziativa che ha visto coinvolte le classi quinte e quarte dell’ITEE di Petralia Soprana e le quinte e terze dell’ITCAT di Polizzi Generosa, accompagnati dai docenti Giusy Provinzano, Daniela Li Puma, Michele Antonio Dino, Pasqualino Macaluso e Francesco Minneci. A guidare la delegazione scolastica, il dirigente dell’istituto, prof. Vito Pecoraro.

Accolti presso gli impianti di Melilli dal presidente del CdA della Cisma Ambiente, avv. Francesco Carpinato, e dal consigliere delegato dott. Luciano Modica, gli studenti hanno potuto osservare da vicino il ciclo di gestione dei rifiuti industriali, con particolare attenzione alle buone pratiche ambientali e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030.

“La corretta gestione dei rifiuti non è solo necessaria, ma possibile – ha dichiarato il sindaco di Petralia Sottana, prof. Piero Polito –. La Cisma Ambiente rappresenta un modello che può e deve ispirare le nuove generazioni”.

Alla visita ha preso parte anche il dott. Vito Cascioferro, responsabile Qualità e Ambiente di Italkali presso il sito minerario di Raffo Petralia Soprana.

Da remoto è intervenuto anche il commissario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, che ha sottolineato come questa iniziativa si inserisca in un più ampio percorso condiviso con l’Istituto Pietro Domina: “Una sinergia che punta su sostenibilità ambientale e didattica ecologica, pienamente in linea con le missioni del nostro Ente”.

Il tour, infatti, rientra nella “Settimana della Sostenibilità”, che culminerà nei prossimi giorni con la “Settimana Europea dei Geoparchi”, confermando il legame sempre più stretto tra educazione e territorio.

A conclusione della giornata, i ragazzi hanno preso parte alla piantumazione simbolica di alcuni alberi negli spazi adiacenti agli stabilimenti della Cisma Ambiente, un gesto concreto per lasciare un segno tangibile della propria partecipazione e un impegno verso il futuro.

Una giornata intensa e formativa, che ha trasformato la teoria in esperienza e l’ambiente in aula. Un esempio virtuoso di come scuola, impresa e istituzioni possano collaborare per costruire consapevolezza e responsabilità nei cittadini di domani.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.