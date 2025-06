A Nuova Masseria Moncada (viale Moncada 15) si stipula il Patto Educativo di Comunità di Librino. Domani, 4 giugno 2025 alle ore 9 sarà siglato il documento tra i vari enti (Istituto Comprensivo Rita Atria, Comune di Catania, Co.P.E., Associazione Musicale Etnea, Talità Kum), che hanno contribuito alla fondazione del Polo Mediterraneo di Educazione Interculturale, di cui l’I.C. Rita Atria è capofila, e che sottoscrivono il patto al fine di consolidare l’approccio partecipativo, cooperativo e solidale di tutti gli attori in campo. Per il Comune di Catania, sarà presente l’assessore alla pubblica istruzione Andrea Guzzardi.

“Questa giornata è il frutto di progettualità che si integrano al fine di promuovere la partecipazione attiva dei genitori e il coinvolgimento del territorio nella vita scolastica. Giovani e Genitori al centro (capofila Co.P.E.) e Scuole Aperte Partecipate in rete (capofila MOVI) – grazie al contributo di Con i Bambini a valere sul Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – si inseriscono in questa visione, accompagnando il processo di creazione di un patto educativo di comunità del quartiere, indispensabile per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa” afferma Concetta Tumminia, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Rita Atria.





“Ognuno si impegna con pari dignità a valorizzare e mettere a sistema tutte le esperienze e le risorse necessarie, al fine di rafforzare l’alleanza educativa tra scuola, famiglia e territorio” spiega Carmela D’Agostino, responsabile del progetto “Giovanni e genitori al centro” del Co.P.E..

Subito dopo la firma si darà vita a una giornata ricca di eventi, che vedranno protagonisti gli studenti e le famiglie del quartiere, promossi nell’ambito del Polo delle Arti, di cui è referente territoriale l’Associazione Musicale Etnea. “La giornata sarà una bella occasione per far convergere tutte le realtà che qui operano per il benessere di quest’area periferica e dei suoi abitanti, in primo luogo dei minori” dichiara Biagio Guerrera, Presidente dell’Associazione Musicale Etnea

Alle ore 9, subito dopo la firma del Patto, sarà inaugurato il murale di Emanuele Poki. Si tratta della seconda opera che lo street artist ha realizzato in questo plesso nell’ambito del progetto Systema naturae, che va a completare il lavoro iniziato mesi addietro, durante i quali l’artista ha avuto modo di confrontarsi con gli studenti e di far conoscere loro la street art e la sua filosofia. “Mentre il muro della gazza ladra realizzato a dicembre ci ricorda di come bisogna andare oltre le apparenze, di come un nome rovina la reputazione di uno degli animali più intelligenti che conosciamo, le rondini ci ricorderanno del sacro diritto a cercare il luogo in cui si sta meglio, a non aver paura di andare via per cercare condizioni di vita migliori e a ricordarci anche che, se attraversi il mondo, casa sarà sempre lì ad aspettarti e che bisogna essere liberi di poterla raggiungere o lasciarla quando si vuole”, afferma l’artista.





L’opera di Emanuele Poki è stata realizzata con il supporto tecnico di Boero-Il colore italiano dal 1831 e del Centro Colori Store Catania.

A seguire è prevista la realizzazione del “Bosco di Nuova Masseria”, co-progettato e realizzato insieme ai bambini e ai genitori della scuola, con il supporto di Malik Hadjbachir e Andrea Tringali.

Tra gli ospiti della giornata anche l’artista Savvo Zauddu, cantante e youtuber da decine di migliaia di follower. I figli dell’artista, originario del quartiere di Librino, frequentano la scuola Rita Atria. La sua partecipazione è quindi simbolica e significativa dell’approccio che il progetto ha voluto dare coinvolgendo i ragazzi e le loro famiglie in attività condivise, come nel caso dei laboratori di cartapesta organizzati da Cartura e della Sartoria Sociale “Made in Librino”, che ha realizzato gli abiti degli spettacoli in programma.





La scaletta prevede inoltre attività di gioco, teatro in inglese, esibizioni di hip hop e di rap e laboratori. La giornata è la sintesi di un percorso che le tante associazioni attive sul territorio compiono con l’obiettivo comune di contribuire a migliorare le condizioni del quartiere e dei suoi cittadini a cui si indirizzano le tante attività che fanno capo a progetti specifici, laboratori e percorsi mirati.

Questo evento è realizzato congiuntamente nell’ambito di due progetti “Giovani&Genitori al centro” e “Scuole Aperte e partecipate in rete”, entrambi selezionati da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Luogo: Masseria Moncada, Viale Moncada , 15, CATANIA, CATANIA, SICILIA

