Si svolgerà sabato 4 ottobre dalle ore 9 presso il complesso monumentale Guglielmo II di Monreale un corso teorico e pratico di disostruzione pediatrica.

In tutta Europa ogni anno 500 bambini muoiono per soffocamento.

In Italia, per la stessa ragione si registrano mille ricoveri ogni anno e circa 50 famiglie sono distrutte dalla morte di un bambino per soffocamento da corpo estraneo.

Ciò avviene non solo a causa del “corpo estraneo” che hanno ingerito accidentalmente (palline di gomma, prosciutto crudo, insalata, caramelle gommose, giochi, etc.), ma soprattutto perché chi li assiste nei primi momenti di solito non è preparato a queste manovre.





L’inalazione di corpi estranei è un evento che riguarda tutte le età pediatriche, ma l’incidenza maggiore (oltre il 70%) avviene in bambini nella fascia compresa tra 12 e 36 mesi.

Tale fenomeno si spiega con la tendenza dei bambini più piccoli a portare alla bocca qualsiasi oggetto, in quanto il contatto orale è il metodo con cui esplorano e conoscono il mondo circostante. Spesso il contatto orale avviene spesso simultaneamente ad altre attività, quali il gioco, il movimento o il parlare ed il ridere, con notevole aumento del rischio d’inalazione accidentale. La maggior parte di questi incidenti avviene in ambiente domestico o scolastico.

Per ottenere un’adeguata prevenzione è necessario che tutti i genitori e tutti coloro che hanno il compito di accudire i bambini, soprattutto se sotto i 4-6 anni di età, siano informati sul possibile rischio d’inalazione di corpi estranei e su come sia necessario esercitare un attento controllo durante il gioco e l’alimentazione.

Giornate di formazione per genitori, nonni, insegnanti e chiunque sia a contatto con bambini sono quindi fondamentali per poter salvare vite.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.