Si terrà lunedì 1 settembre, alle ore 15.00, presso il prestigioso Palazzo Pottino di Petralia Soprana, il seminario dal titolo “Accesso alla terra: strumento per il territorio, per il sociale, e per l’agricoltura”. L’evento, promosso dalle amministrazioni comunali di Petralia Sottana e Petralia Soprana, soci fondatori di As.Fo Petralie, è rivolto a cittadine, cittadini e operatori e operatrici del settore agricolo e del turismo sostenibile. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire e diffondere il modello delle Associazioni Fondiarie (As.Fo), innovative realtà dedicate alla gestione collettiva di terreni agricoli, boschi e pascoli abbandonati o incolti.

Fondata il 24 marzo 2022, As.Fo Petralie è un’organizzazione senza fini di lucro che punta a raggruppare e recuperare superfici agricole e forestali inutilizzate, consentendone l’impiego sostenibile da parte di aziende agricole esistenti o di nuova costituzione. Il modello, non espropriativo, prevede che le persone proprietarie mantengano la titolarità dei terreni, affidandone però la gestione e la valorizzazione all’associazione. I canoni versati dagli affittuari vengono destinati alla manutenzione, promuovendo una gestione condivisa e responsabile.

L’esperienza delle Associazioni Fondiarie, già avviata con successo in diversi territori italiani, rappresenta un’opportunità concreta per: contrastare l’abbandono delle terre e ridurre il rischio di incendi e dissesti idrogeologici; favorire la conservazione della biodiversità e contenere il bosco d’invasione; rafforzare la fiducia tra società civile e istituzioni locali, promuovendo l’impegno diretto e partecipato; valorizzare un modello di agricoltura multifunzionale, inclusiva e sostenibile.

La partecipazione attiva delle amministrazioni comunali, unite in questo percorso, testimonia la volontà di investire in un progetto che mette al centro territorio, comunità e agricoltura quali leve di sviluppo e resilienza.

Relatori

Marco Bussone (Presidente UNCEM e PEFC Italia) in videoconferenza : La certificazione PEFC come strumento di sostenibilità economica e finanziaria per le Associazioni Fondiarie.

Dott. For. Gaetano La Placa ( RTP AsFO Petralie): L’area As.Fo. Petralie, aspetti silvo-pastorali e naturalistici

Prof. Andrea Laschi (Dipartimento SAAF, Università degli Studi di Palermo): “La gestione forestale per la valorizzazione del territorio”

Dott. Agr. Francesco Picciotto (Dirigente Servizio 3 – Aree Naturali Protette, Dipartimento Ambiente Regione Siciliana): “SANO (WHOLE): la cura per il Pianeta, le cure del Pianeta”

Dott. For. Raoul Romano (Primo ricercatore CREA, Referente tecnico-scientifico per MASAF): “Lo stato dell’arte dell’associazionismo fondiario in Italia”

Dott. Agr. Fulvio Bellomo (Direttore Dipartimento Agricoltura Regione Siciliana): “Verso una legge regionale dedicata all’associazionismo fondiario”

Prof. Marco Bassi (Dipartimento SPPEFF, Università degli Studi di Palermo): “Usi civici e associazionismo fondiario”

L’invito è rivolto a tutta la comunità e a chiunque sia interessato o interessata a scoprire nuove opportunità per la valorizzazione del territorio e la promozione di un’agricoltura sociale e sostenibile.

