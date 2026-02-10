La magia del musical per i bimbi seguiti nell’Unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico di Palermo. L’evento è stato organizzato dalla Compagnia Teatrale dell’ Aurora in favore di Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie infantili e i tumori pediatrici, nell’ambito delle manifestazioni per la Giornata Mondiale contro il Cancro. Il ricavato dello spettacolo “A spasso per i musical”, che sarà donato a Aslti per sostenere i piccoli pazienti ricoverati e in day Hospital, è un viaggio emozionante tra le storie e le canzoni tratte dai musical più noti e popolari.





“Lo spettacolo è molto più di un momento di intrattenimento – sottolinea la presidente di Aslti, Antonella Gugliuzza – è un gesto d’amore e di vicinanza ai bambini che ogni giorno affrontano la malattia con un coraggio straordinario. Quando l’ arte incontra la solidarietà può nascere qualcosa di straordinario. Ringrazio la Compagnia Teatrale dell’Aurora, e chi ha scelto di esserci: ogni biglietto, ogni applauso, ogni emozione condivisa, si trasforma in sostegno concreto e in un messaggio chiaro ai nostri piccoli guerrieri “Non siete soli”.





E’ possibile partecipare alla raccolta fondi anche on line, lo si può fare attraverso il link www.retedeldono.it/progetto/uno-spettacolo-la-vita. “Le donazioni on line ci aiutano a coprire le spese tecniche – afferma Ilde Vulpetti, fundraiser e direttrice dell’area operativa di Aslti – permettendoci così di devolvere l’intero incasso dei biglietti ad Aslti e a sostenere le sue attività”.

