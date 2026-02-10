La Democrazia Cristiana ha convocato l’Assemblea Regionale del partito per il prossimo domenica 22 febbraio, a Caltanissetta, presso l’Hotel Ventura.

“Direzione Futuro” è il titolo scelto per la giornata, i cui lavori avranno inizio alle ore 10 e vedranno la partecipazione dei deputati regionali, il capogruppo On. Carmelo Pace, l’On. Ignazio Abbate, l’on. Nuccia Albano, l’on. Carlo Auteri, l’on. Serafina Marchetta, l’on. Andrea Messina; del Presidente regionale del partito, Laura Abbadessa; dei tre commissari regionali, Salvatore Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi; dei segretari provinciali; dei dirigenti del partito e delle delegazioni provenienti da tutta la Sicilia.





L’Assemblea regionale rappresenterà un importante momento di confronto e di approfondimento politico-organizzativo, finalizzato a fare il punto sull’attività del partito, sulle prospettive future e sulle principali sfide che attendono la Democrazia Cristiana in Sicilia.

Sarà una giornata di lavoro e di partecipazione, nel segno del dialogo e della condivisione, con l’obiettivo di rafforzare il radicamento territoriale del partito e rilanciare l’azione politica in coerenza con i valori storici della Democrazia Cristiana, definendo strategie organizzative e prospettive future, in una fase decisiva di rilancio e consolidamento sul territorio.

