È arrivata settima nella classifica del Barawards e prima in Sicilia la Vermuteria di Palermo, riconosciuta come Bar Rivelazione dell’Anno nella prestigiosa undicesima edizione dei Barawards, il premio che celebra l’eccellenza nel mondo dell’ospitalità italiana, assegnato nella serata di ieri durante il Barawards Gala Night Party svoltosi a Milano.

Un traguardo eccezionale per una realtà che, pur essendo aperta da appena nove mesi, ha saputo farsi notare per originalità, qualità e visione innovativa, conquistando i giudici e il pubblico tra centinaia di candidature in tutta Italia.

“Siamo felicissimi del risultato raggiunto – commentano Gioele Errera e Giorgio Naselli, due dei soci fondatori del locale – a meno di un anno dall’apertura. Arrivare primi in Sicilia e settimi nella top ten nazionale, non può che essere uno stimolo a fare sempre meglio. Un ringraziamento dovuto va a tutto il nostro team ma, soprattutto, ai nostri clienti che da nove mesi ci scelgono e ci supportano”.

Vermuteria nasce il 14 maggio scorso dalla visione di tre imprenditori palermitani, Giuseppe Costanza, Gioele Errera e Giorgio Naselli, già protagonisti del successo del cocktail bar I Corrieri. Il locale si distingue per la sua proposta dedicata alla riscoperta e valorizzazione del vermut, il celebre vino aromatizzato con erbe e spezie nato a Torino nel Settecento, e per il format sofisticato che porta a Palermo una selezione di etichette classiche e moderne, accompagnate da vini pregiati e cocktail esclusivi a base di vermut. Accanto alle bevande, Vermuteria propone piatti semplici e gustosi, come taglieri di salumi e formaggi e focacce, offrendo anche soluzioni di light lunch per un’esperienza completa, da gustare sia all’interno sia nel dehors affacciato sulla piazzetta.

Uno degli elementi che rendono unica Vermuteria è la sua identità di listening bar, tra i primi a Palermo a far dialogare l’offerta di drink con una proposta musicale curata nei minimi dettagli. Non semplice sottofondo, ma musica al centro dell’esperienza, con set dal vivo, giradischi e una selezione di vinili che spaziano dal jazz all’elettronica, passando per sonorità più sperimentali, creando atmosfere diverse in ogni momento della serata. L’ambiente stesso di Vermuteria riflette questa filosofia sensoriale: un’atmosfera seducente con luci soffuse rosse, tende di velluto come sipari e specchi retrò, arricchita da arredi moderni e un grande bancone di mescita dove scoprire con calma ogni bottiglia.

Il riconoscimento ai Barawards segna un importante passo per Vermuteria, confermando come un progetto giovane, ma già maturo, possa competere con realtà consolidate a livello nazionale in fatto di creatività, qualità e visione nel mondo dell’ospitalità.

Luogo: Vermuteria, Piazza Cattolica, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

