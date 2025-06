Un incontro aperto a cittadini, curiosi e simpatizzanti, oltreché ai tesserati di Azione della Provincia di Palermo: sabato 14 giugno alle ore 16:00 presso il Magnisi Studio di Palermo, in via Emerico Amari 148, si invita alla “partecipazione attiva” con l’evento “REC: A Voi la Parola”, momento di ascolto “libero” che accoglierà decine di cittadine e cittadini per dibattere temi quali lavoro, famiglia, sociale, mobilità, rifiuti, scuola, terzo settore, sanità e quant’altro inerente alla città di Palermo ed ai comuni della provincia.

«Se il vero potere della democrazia sta nella libertà di parola e di pensiero allora bisogna creare le condizioni perché ciò avvenga», dichiara Roberto Lannino, segretario provinciale di Azione Palermo. «Questa iniziativa vuole essere la prima di una serie di iniziative analoghe per un diretto approccio alla vita democratica, sociale e civile della nostra città, del nostro territorio. In un momento in cui ci si arena a livello nazionale e locale in lotte ideologiche tra destra e sinistra, riteniamo opportuno proporre di rimettere la barra al centro, in direzione dei temi reali, al netto delle appartenenze: stiamo perdendo l’abitudine ad osservare la realtà ed a proporre alternative concrete su cui confrontarci. Chi conosce meglio quella realtà, fatta di problemi reali e non di “guerre di partito”? Quei cittadini che, spesso attraverso l’astensione, stanno cercando di comunicare alla politica un forte disagio di rappresentanza. Ci appelliamo soprattutto a loro: nessuna proposta politica può prescindere dall’ascolto della loro voce».

Durante l’incontro sarà possibile manifestare in prima persona le proprie proposte; è già possibile registrarsi anche tramite link https://lu.ma/wknfn2as per far sentire la propria voce, le proprie idee e proposte su specifiche tematiche. Ingresso libero.









Luogo: Magnisi Studio, Via Emerico Amari, 148, PALERMO, PALERMO, SICILIA

