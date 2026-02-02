Giovedì 5 febbraio si terrà l’evento di apertura del “Faro Territoriale” di Alcamo, promosso da ABC.

Sarà presente il deputato regionale Ismaele La Vardera, leader di ControCorrente.

L’appuntamento è alle ore 19.00 presso il “Qubbì” al Collegio dei Gesuiti.

Il movimento civico ABC invita a partecipare la cittadinanza e quanti vogliono conoscere un nuovo spazio di partecipazione e civismo: “Vi aspettiamo per condividere questo importante momento che unisce due movimenti che, a livello diverso, portano avanti i valori della partecipazione civica, della trasparenza amministrativa, della protesta contro le storture del sistema sempre accompagnata dalla proposta di soluzioni concrete ai problemi dei cittadini”.

Luogo: Qubbì, Collegio dei Gesuiti, ALCAMO, TRAPANI, SICILIA

