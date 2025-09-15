Fly Comiso e Gela Brainstorming APS, sulla base di una piattaforma programmatica incentrata principalmente sulla valorizzazione dei territori di Gela e Comiso e, più in generale, della Sicilia centro-meridionale, formalizzano, in qualità di associazioni libere e apartitiche, un’“Alleanza del Fare” per l’area vasta della Sicilia centro-meridionale.

I rappresentanti dell’Associazione Fly Comiso (Vincenzo R. ,Emanuele O. e Karim D.), e Davide Ferrara, rappresentante pro tempore di Gela Brainstorming APS, hanno siglato un accordo, come associazione libere rappresentative dell’hinterland gelese e comisano, per avviare una collaborazione che verte su questi punti principali:





1. Aiuto reciproco nella visibilità mediatica delle iniziative, attraverso le rispettive pagine e i gruppi;

2. Valutazione ed elaborazione di strategie per migliorare le performance economiche dell’Aeroporto di Comiso;

3. Valutazione ed elaborazione di strategie, al di là delle appartenenze provinciali, per il miglioramento delle performance economiche delle aree territoriali di Gela e Comiso;

4. Miglioramento dei collegamenti, dei servizi di trasporto pubblico e dei concessionari tra Gela e l’Aeroporto di Comiso, e viceversa;

5. Sostegno a un’istanza civica per una nuova governance della società di gestione dell’Aeroporto di Comiso, che garantisca un’adeguata rappresentatività dell’area territoriale di Gela e Comiso, in modo che le aree siano rappresentate e coinvolte nei processi industriali di sviluppo dell’aeroporto;

6. Proposta di collaborazione, incontri e scambi culturali tra Comiso e Gela, e viceversa, perché la condivisione è cultura e ricchezza.





Che cos’è Fly Comiso?

Fly Comiso è un gruppo che rappresenta circa 27.000 cittadini che sostengono il progetto dell’Aeroporto di Comiso. Nato nel 2007, quando ancora l’aeroporto era solo un’utopia, il gruppo ha sempre creduto in questa infrastruttura e ha partecipato attivamente alla costituzione degli Stati Generali che hanno portato alla sua apertura e all’arrivo delle compagnie aeree. Il suo scopo è informare su tutto ciò che riguarda l’aeroporto; soprattutto nelle situazioni di emergenza riesce a essere presente per comunicare in tempo reale con tutti i viaggiatori. Parallelamente si occupa di promuovere non solo l’aeroporto, ma anche il territorio circostante.





Che cos’è Gela Brainstorming?

Fondato nel 2010 come gruppo di discussione su Facebook, Gela Brainstorming è diventato, nel corso di 14 anni di attività, un punto di riferimento per la comunità cittadina. La sua forza risiede nella capacità di dare voce ai cittadini di Gela, mantenendo al contempo un’identità di organizzazione culturale che stimola il dibattito attraverso proposte, iniziative e progetti concreti.

Il gruppo conta attualmente 13.500 membri e oltre 15.000 seguaci sulla pagina ufficiale: una community locale di 28.000 iscritti, con un sito ufficiale che registra diverse centinaia di accessi. Durante questo percorso, Gela Brainstorming ha facilitato il collegamento tra le persone, dimostrando che solo attraverso idee e valori comuni è possibile invertire il trend della comunità.

Nel tempo, Gela Brainstorming si è costituito come Associazione di Promozione Sociale, ha registrato il proprio logo presso il Ministero dello Sviluppo Economico e ha realizzato numerose iniziative.





Ecco alcune delle principali attività civiche promosse in questi anni:

– Progetto per la creazione di un Museo di Arte Contemporanea, al fine di valorizzare la città.

– Creazione di una società di scopo dedicata alla valorizzazione degli immobili comunali, affrontata durante il “Forum del Fare… Economia e Sviluppo”.

– Sviluppo di un nuovo business plan per la Ghelas, mirato a gestire i parcheggi e a rendere l’azienda autonoma dai flussi di cassa comunali.

– Ideazione e pianificazione del Museo dell’Energia e della Tecnologia (Museo Euclide).

– Proposta di rigenerazione urbana ispirata al modello di Bilbao.

– Analisi dell’impatto economico positivo del McDonald’s.

– Protesta per la rimozione delle Camere Coke dal Porto Rifugio, realizzata nel 2016 con la partecipazione attiva di un rappresentante del Comitato Civico in Giunta.





Le assemblee delle due associazioni ritengono all’unanimità che questa collaborazione sia un’occasione positiva di crescita e sviluppo sia per i territori che per le organizzazioni e sarà utile per lo scambio di idee, acquisizione di nuove competenze, esperienze e di nuovi progetti. È inoltre un’opportunità per superare gli steccati provinciali imposti dagli enti sovracomunali, che spesso conoscono poco le dinamiche dei territori e negli anni hanno separato i territori di Gela e Comiso ed anche le esigenze economiche e sociali dei cittadini.

Luogo: GELA, COMISO, RAGUSA, SICILIA

