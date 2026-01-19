Un nuovo ingresso in Forza Italia nel catanese, con il passaggio al partito azzurro del consigliere comunale di Acireale Orazio Fazzio.

L’annuncio è avvenuto in occasione della tappa siciliana del Presidente nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, alla presenza del deputato regionale Salvo Tomarchio.





Fazzio, 44 anni, impiegato amministrativo, è Consigliere Comunale dal 2014, ruolo in cui è stato sempre riconfermato negli anni con un crescente risultato personale in termini di preferenze. Porta con sé una solida esperienza amministrativa e una conoscenza approfondita delle esigenze del territorio, confermate da Tomarchio, secondo cui questo ingresso “dimostra come Forza Italia sia il punto di riferimento per gli amministratori capaci e appassionati, per coloro che, anche grazie al lavoro del Governo Schifani, vogliono costruire solidi rapporti istituzionali a sostegno delle comunità.”



Lo stesso spirito è confermato da Fazzio che sottolinea come “nel confronto e nella interlocuzione con l’amico Tomarchio ho avuto conferma dell’affidabilità, della concretezza e dell’attenzione al servizio della Sicilia e dei siciliani. Una scelta che mi permetterà di continuare a rappresentare il mio territorio con maggiore efficacia.”

Luogo: ACIREALE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.