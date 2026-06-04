Qui Avola: ciak, si gira!

Un mare che perde il suo splendido blu, ammalandosi a causa dell’inquinamento provocato dagli adulti. Un grido d’aiuto rivolto ai bambini e… una pillola magica capace di restituire colore e vita alla natura. È questa la storia raccontata nel cortometraggio “Il mare lo sa”, realizzato dai piccoli alunni della scuola dell’infanzia “La Fabbrica della Felicità” di Avola (Federazione Italiana Scuole Materne – FISM Siracusa) nell’ambito del progetto “La Terra fa Goal”, approvato dal Ministero attraverso il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.





Un percorso che ha trasformato il cinema in uno strumento educativo capace di unire creatività, apprendimento e sensibilizzazione ambientale, ispirandosi all’Obiettivo 13 dell’Agenda 2030 dedicato alla lotta contro il cambiamento climatico.



Guidati dal regista Toni Trupia, i bambini sono diventati protagonisti di un’esperienza unica, portando sullo schermo una storia dal forte valore simbolico, dimostrando che anche i gesti più semplici possono fare la differenza.



L’anteprima del cortometraggio si terrà al Cinema Odeon di Avola martedì 16 giugno alle ore 19, alla presenza delle famiglie, del personale scolastico e dei rappresentanti delle istituzioni cittadine. Sarà un momento di festa e condivisione per celebrare il lavoro svolto e l’impegno di una comunità educante che guarda al futuro con consapevolezza, creatività e speranza.



In allegato la locandina dell’evento.

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